【綫上醫療破頂】頭痕買平安好醫生定阿里健康？不妨參考北水手影

▲ 從技術表現來看，平安好醫生及阿里健康兩隻股份均極為強勢，大幅跑贏大市，而且背後所屬的綫上醫療概念，亦甚受市場歡迎。

綫上醫療股爆炒多個星期，平安好醫生 （01833） 及阿里健康 （00241） 均齊齊連番破頂。從技術表現來看，平安好醫生及阿里健康兩隻股份均極為強勢，大幅跑贏大市，而且背後所屬的綫上醫療概念，亦甚受市場歡迎，不少基金已大表興趣。如果投資者現時未知買入平安好醫生還是阿里健康，不妨留意北水足跡，以作更全面參考。

北水明日起將短暫閂閘，直到下周三（6日）才重新開通。而內地投資者在港股通閂閘前，不停出手買入平安好醫生。平安好醫生由本月14日至今，連續10個交易日獲資金淨流入，港股通買盤接近22億元，股價由當日至今，累升32.8%。

至於阿里健康，由4月14日至今，股價亦漲26.8%，惟卻未太受北水追捧。阿里健康在上述期間，僅於4月22日及4月24日成功登上港股通10大成交活躍榜，惟兩日都錄得淨賣盤，兩日金額同為1.1億元。

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