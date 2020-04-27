【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心

千金散盡買滙豐 一殼眼淚 絶望 唔溝貨 未分拆前300蚊 無沽 07年拆細 153.5 無沽 沽樓 再買滙豐 結果………

大笨象滙豐（00005）股價一向行得慢，但已退休多年，70多歲的應先生（化名）不怕她行得慢，多年來情有獨鍾滙豐，貪其可以「財息兼收」。但是，今天滙豐宣布不派息，加上疫情未知何時完結，滙豐跌至37.6元，連他都心死了，悲哀地說：「不敢再溝貨了！」

應先生說：「今天我手上仍持有滙豐，但心已死，對於滙豐，我已經絶望，輸了五成身家！你說絶不絶望！」

應先生沒有想過，貪息買滙豐會是他一生最痛、最錯的決定，他對滙豐的長情及執著近乎瘋狂，連太太都感到妒忌，也為退休金買少見少而哭過。他說自己於90年代開始買滙豐，多年下來，手持超過總值500萬元的滙豐股票。雖然見證過青姐為滙豐流下眼淚（2009年3月9日低見33元的光景），但也不為所動，由於一直有息收，所以數年前賣掉自住的新界區藍籌千呎屋苑，仍將部份收益再買滙豐。

好景不常！社運時火燒獅子已感不妙，但仍心愛她，3月時本已計劃股價上返60元時清倉，可惜「走唔切」，現在喊都無謂！

他接受訪問時說：「現在心情？好悲慘！身家跌了40%-50%，真的好淒涼！滙豐公布今年首季業績，我希望管理層憐憫我這個老人家，又是長期客仔，可以宣布派返息，這是主觀願望，但仍希望管理層能傾聽。」

他續說：「我買滙豐買了超過20年，90年代開始買，成本價已無法計，我好長情，未分拆前300元買過，她拆細過，上過153元，我都一路增持，今天真的不敢再溝貨了，今次跌得好急，兩個星期跌20%，2008年時都驚，但彈得好快，今次估計一時三刻彈不回去，都有一輪時間，短期內上返50蚊都偷笑！」

為何當初90年代那麼看好？2011年後明明滙豐經常俾罰錢，外國業務不是太好，為何仍然持有及繼續買，他說：「最關鍵是賺息，一年有3至4元息來頂股價，今次被殺個措手不及！我計過條數，2008-2020年，我估計收息有成40元，比方說，2008年80元，跌到30多元，收埋息差不多80元，所以在30-40元時有加碼，10年後升返上80多元，中間蝕過息，蝕埋通脹，但當時仍不是很擔心，當儲蓄，但今次跌得太快了！」

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