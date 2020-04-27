【負油價】史詩級急瀉過後　新加坡銀行：不排除再見負油價

▲ 新加坡銀行不排除WTI油價尚有機會再度見負數，籲保持審慎

油價上周驚現負數，令市場極感意外，而6月期油近日亦未能扭轉弱勢，目前大瀉超過20%。新加坡銀行不排除WTI油價尚有機會再度見負數，籲保持審慎，其中能源行業股份近月已顯著反彈，建議低位買貨的投資者趁機沽貨獲利。

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏分析，WTI油價上周跌至負數，石油需求低企是一大主因，在航空等耗油量較大的行業營運停頓下，儲油空間漸漸耗盡，不利石油價格，同時間WTI需以實物交收，連同石油ETF沽空的技術性因素，造成價格波動，形容相對之下以現金結算的布蘭特期油較值得參考，並稱若經濟活動回復正常，且石油庫存消化，布蘭特期油明年或可重返每桶45美元水平。

霍慧敏補充，短期而言，上述不利因素仍然存在，料油價尚見波動壓力，其中WTI期油不排除將再度跌至負數，投資者如欲部署石油相關投資，應看到兩項因素配合，包括期油沽空率下降，以及環球石油庫存量減少。

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