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【零售寒冬】千億藍籌淪落至市值14億亳子股　思捷轉捩點在於...

股樓投資 22:03 2020/04/27

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服裝品牌ESPRIT母公司思捷環球 （00330），繼上月旗下位於於德國6家子公司申請破產後，今日再宣布除內地市場外，全面結束包括本港在內的亞洲零售業務。思捷十多年前一度風光一時，在2007年曾經是市值逾1700億元的大藍籌股，如今市值跌至僅14億元，累計已縮水99%。究竟這間一度被稱為「股王」的零售企業，為何會走上衰落的道路？

相關文章：【零售寒冬】撤出亞洲！　56間ESPRIT亞洲分店全關

ESPRIT於1971年由商人邢李㷧引入香港，其後更將業務發展至歐洲，開始將品牌做大。母公司思捷於1993年12月上市，以3.7元招股，其業務蒸蒸日上。雖然亞洲爆發金融風暴，但歐洲經濟當年仍然良好，使思捷當時業務跑贏不少香港本地企業。踏入千禧年代，思捷除購入品牌的美國市場使用權，亦成功晉身藍籌。於2007年時，思捷股價曾達133元，市值1715億元。

不過，邢李㷧亦於思捷創新高時已不斷減持股份，由2002年起計，先後20次沽出思捷，合共套現逾230億元。2008年金融海嘯爆發更成為思捷由盛轉衰的轉捩點，從此集團盈利及股價不斷下跌。2013年，思捷更被剔出藍籌股之列，其業務亦一直走下坡。風頭已被歐洲同業Zara、H&M，甚至來自亞洲的Uniqlo蓋過。

相關文章：【零售寒冬】思捷德國子公司申請破產　復牌即跌近30％

邢李㷧時代的思捷要員相繼離開集團後，出身自時裝品牌ZARA的馬浩思（Jose Manuel Martínez Gutiérrez）一度接任思捷行政總裁，試圖透過業務重組為思捷續命，惟他於2018年離開集團，由曾任英國時裝品牌New Look行政總裁的Anders Kristiansen接替。Anders Kristiansen公布了新的重組計劃，包括大幅裁員及加速關閉歐洲及亞洲虧損店舖，同時將13隊職級團隊減至6隊。然而直至今日，思捷業績仍無起色，年初爆發的新冠肺炎，更成為思捷關閉大部份亞洲零售業務的最後一根稻草。

 

 

 

撰文 : 投資組

行政 減持 藍籌股 零售 金融 邢李㷧 經濟 時裝 裁員

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