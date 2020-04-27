【新冠肺炎】旅行社東主協會　倡薪金補貼追溯期延長至去年1月

▲ 香港旅行社東主協會擔心計劃對經營「入境遊、 旅遊零售和觀光旅遊巴士」的旅行社沒有幫助。（資料圖片）

針對新冠肺炎疫情對本地經濟的影響，港府先後推出兩輪防疫抗疫基金」，當中 投放800 億元的「保就業計劃」幫助僱主向每名僱員支付一半薪金。香港旅行社東主協會擔心計劃對經營「入境遊、 旅遊零售和觀光旅遊巴士」的旅行社沒有幫助。

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香港旅行社東主協會會長葉慶寧指出，收到不少會員及業界意見反映，若「保就業計劃」的申請資格是按強積金供款的僱員數目審批，而追溯期只以今年疫情爆發前的月份作審批準則，恐怕計劃對經營「入境遊、 旅遊零售和觀光旅遊巴士」的旅行社沒有幫助，未能達到保就業目的。

該會建議，容許經營入境遊、旅遊零售和觀光旅遊巴士的旅行社，可以把申請計劃的追溯期擴闊至去年社會事件爆發之前的月份，即容許旅行社僱主選擇 2019 年 1 月起至今任何一個月份的僱員數目作計劃申請的審批。

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葉慶寧解釋，鑑於旅遊業的特殊情況，經營入境遊、旅遊零售和觀光旅遊巴士的旅行社，其生意早於去年6月爆發社會事件後，已大受影響。在疫情爆發前，大量僱員已因被辭退或停薪留職而大量流失。

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責任編輯：葉泳珊

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