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【美股戰報】憧憬經濟重啟　道指高開逾百點

環球政經 21:57 2020/04/27

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美股三大指數高開，道指升119點，報23887點，升幅0.47%；標指升20點，報2858點，升幅0.71%；納指升74點，報8710點，升0.86%。

美國多個州份正解除針對新型肺炎的防疫措施，包括喬治亞、田納西州、阿拉斯加和南卡羅來納州等已率先重啟經濟。美國疫情重災區紐約州，州長科莫亦表示若疫情持續緩和，最快將在5月15日居家令屆滿後，重啟當地經濟，第一階段將重新開放製造業和建築業，第二階段則允許重開低風險行業在實施保持社交距離、佩戴個人防護裝備下復工。預期受惠經濟重啟，家德寶（Home Depot，美：HD）升1.74% 、摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）升2%、華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）升1.8%，帶領道指上漲。

油市方面，紐約即月期油一度每桶跌破12美元，跌近30%；布蘭特期油跌8.6%，每桶報19.62美元。石油股大跌，康菲石油（COP）跌2%，斯倫貝謝（SLB）跌3.7%，哈利伯頓（HAL）跌4.8%，埃克森美孚（XOM）跌2.31%，雪佛龍（CVX）跌0.62%。美國原油基金（USO）跌15%。

高盛預計，三至四周內市場全球庫存容量將受到考驗，除非美國頁岩油生產商在未來幾天大幅減產，否則或再現期油價格暴跌至負數，在全球產能完全飽和之際，石油生產商不得不付錢給買家。

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