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【滙豐放榜】黑開有條路　滙豐躺著也中槍

股樓投資 21:23 2020/04/27

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滙豐周二（28日）派成績表，大行普遍打定輸數，預估滙豐首季稅前利潤倒退35%以上。

自從滙豐獅子被人淋紅油後，猶如「斷咗條龍脈」，股價一沉百踩，及後匯豐管理層應英倫銀行要求，取消派息，更傷盡股民的心，結果股價最低見37.6元，在短短兩個月狂瀉近四成。

所謂「黑開有條路」，新加坡石油公司興隆集團（Hin Leong）炒燶期油，狂蝕8億美元，都竟然可以燒埋滙豐果叠。據報道，興隆的銀行債務至少30億美元，其中滙豐的佔比最多，達6億美元，不知最終要撇帳多少，簡直躺著也中槍！

若要追溯獅王落難史，可追溯至2003年滙豐收購美國的Household International（後稱美國滙豐融資），埋下了敗家的伏筆。後來，美國次按爆煲，滙豐2008年業績須就北美業務減值，除稅前利潤插61.6%至93.1億美元，同時宣布世紀大供股。卒之，滙豐股價在3月9日的收市競價時段，被質落33元收市，股評人青姐更因此在直播節目上當眾落淚，成一時熱話。

此外，滙豐又成了監管當局的「ATM」，2019年10月被美國商品期貨交易委員會（CFTC）罰款65萬美元；同年12月，滙豐瑞士分行因助美國客戶逃稅，要向美國政府支付1.92億元，以結束長達10年的調查。

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撰文 : 林衛

胡孟青 滙豐控股（00005） 香港股票

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