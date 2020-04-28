【英國疫情】宗教界暗批維珍 避稅天堂註冊 卻向倫敦求救

▲ 維珍集團在海外避稅天堂註冊，卻要求英國政府以公帑拯救，引起爭議。

新冠病毒疫情重挫各地航空業，就算疫情緩和，出入境管制解除亦肯定較復工遲，航空公司還有排捱。英國富商布蘭森旗下維珍航空作為英國業內龍頭，財政亦陷艱難，要求政府拯救。惟英國有神職人員指，巨企在海外避稅天堂註冊，出事時才來認祖歸宗，直指政府不應出手。

【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

【美國疫情】有監獄近9成囚犯確診 最高危地方？

英國聖公會前坎特伯里大主教（archbishop of Canterbury）威廉斯（Rowan Williams）在報章撰文，敦促英國政府像法國、波蘭及丹麥一樣，拒絕用公帑支持在海外註冊的公司。

威廉斯指，疫情之下，社會最為弱小的一群，為醫療系統資金不足付出代價，惟與此同時，大企業卻持續迴避責任，賺取巨大利潤，卻將財富藏在避稅天堂。

【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

【美國疫情】上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

英國宗教界相當積極介入社會事務，英國循道會總議會大會主席卡臣牧師（Rev. Dr. Barbara Glasson）等重量級神職人員亦響應，聯署要求不要救海外註冊巨企。

雖然威廉斯未有點名，但矛頭直指富商布蘭森旗下的維珍航空（Virgin Atlantic）。

維珍航空是人所共知的英國巨企，但資料顯示，公司2017年及2018年因沒有盈利，獲得英國政府給予1400萬鎊及2200萬的稅務優惠，因而毋須向英國支付企業稅。

其母企維珍集團（Virgin Group）更在避稅天堂熱點英屬處女群島（British Virgin Islands，簡稱BVI）註冊，外界相信有關安排是出於稅務原因。

【美國經濟】信用卡是前瞻指標？ 美國人延期亦難找清卡數

【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

維珍創辦人布蘭森（Sir Richard Branson）近期向英國政府尋求5億英鎊借貸，成為英國輿論焦點，不少聲音批評維珍在海外註冊避稅，卻要求以納稅人的錢拯救，是十分離譜。維珍拒絕回應威廉斯公開信。

不同傳媒估計，布蘭森現時財富介乎34億至50億美元之間，為英國第7大富豪。

大企業作為主要持份者及較大得益者，理應分擔部分社會責任，但不少企業卻是相反，在稅率較低的海外地區註冊，私企追求最大利益本來無可厚非，但一遇上問題，卻又要政府拯救，難免引發爭議。

【美國疫情】上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享）

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品