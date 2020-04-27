【疫市營商】零售商搶攻連假商機　5大營銷策略吸客

疫情下港人減少外出消費，加上訪港旅客大減，零售業大受打擊。適逢本周末一連4日假期，零售商主要部署5大營銷策略：1) 推特定服務 2) 推「話題性」推廣活動 3) 推Pop-up Store 4) 加強網店銷售 5) 推購物優惠，希望搶盡港人購買慾，以彌補遊客生意的損失。

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠 4連假輕鬆購物

疫情下，訪港旅客大減，有零售商主攻本地客生意，推出特定服務吸客光顧。景福珠寶集團推出VIP預約服務，客戶可預約指定時間到店，期間只招待該客戶，盡享私人購物空間；若客戶不想外出，公司亦會將珠寶送上門給客戶選擇。其總經理余君揚表示，公司的本地客佔8成，遊客佔2成，疫情下預計遊客生意盡失，生意肯定較去年同期差，因此冀推此措施搶攻本地客生意。

安記海味藉「話題性」推廣吸客

有零售商則推「話題性」推廣活動，如安記海味與名廚合作，針對母親節首次推出花膠花束及鮑參翅肚套餐，提供已煮烹調之海味套餐 ，客人只需翻熱即可進食。董事總經理潘權輝坦言，希望可迎合疫情下待於家中吃飯的趨勢，並藉「話題性」推廣構思吸客，至今有關推廣之預訂反應理想。

至於銷售家庭電器及廚具用品的「生活煮場」則主攻Pop-up Store營銷策略。其市場總監黃鐘波指，疫情下商場商舖租金有所下調，故希望藉Pop-up Store加強推廣，增加品牌曝光率之同時，接觸更廣客源。針對是次連假，品牌亦將額外增加2個Pop-up Store推銷場地。



除了上述招數外，加強網店銷售及推出購物優惠亦是不少零售商提及的重點策略。景福本月新增網購平台，主要售賣數萬元的珠寶；安記海味亦已增加100%力度於網上銷售，除了於自家網站進行推廣外，亦加盟不同的網購平台。與此同時，景福珠寶推出消費贈送禮物，珠寶單次消費滿5,000元，可獲贈無線充電紫外光消毒盒及開門小神器。服飾零售商三黃集團則推出85折至9折優惠，行政總裁姜炳蘇指，亳無奢望有遊客，當中遊客生意佔6成的尖沙咀海港城分店，料影響大。現時主攻本地客，相信港人不能外遊，會增加留港消費，對4天連假的生意仍樂觀。

「$1優惠」不再湊效？

追溯2003年沙士時，疫市下不少品牌均推出「$1優惠」冀刺激消費，不過現今有關推廣似乎少之有少。「生活煮場」市場總監黃鐘波則指出，不少類似的優惠實際上具附帶條件，港人已習慣有關推廣模式，不會再覺得極具吸引力，坦言「呢啲橋已經不再湊效」。反而，現時應針對市場需求，適時推廣合市場需求的潮流產品，如氣炸鍋，反更為實際。

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記者：蘇穎琪、朱悅瀅

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