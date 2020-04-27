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【賣衫定賣樓】唔著西裝有助業績？　房企鼓勵員工著靚啲

股樓投資 20:48 2020/04/27

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地產商賣樓，最重要是樓盤位置及價錢，員工如果衣著靚啲，會否對業績有幫助呢？

內地開發商花樣年（01777）早兩日在官方微博發文，標題為《關於花樣年集團關於要求和鼓勵員工穿得美的聲明》，要求員工以後上班，不要再單調地穿著西裝革履，鼓勵大家穿著得美一點，更稱公司一直帶有美的基因，正是升級「美商」的起步點。該文最後表示：「花樣年，要你美」。

花樣年去年業績增長不錯，收入增長36.4%至190.8億元（人民幣，下同），純利增長20%至8.73億元。而2019年全年售樓合同銷售額362億元，按年增長20%，而公司今年定下的售樓目標是450億元，預計今明兩年將會衝千億元。集團董事長潘軍近日曾表示，在目前疫情下，要達標具有一定挑戰性。

受疫情影響，集團今年首3個月累計銷售額44.95億元，較去年下跌8.8%。而公司股價周一（27日）收報1.39元，年初至今微跌4%，已跑贏大市。

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撰文 : 李兆明

微博 疫情 花樣年控股（01777） 銷售

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