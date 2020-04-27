【本港出口】出口商被棄單、拖數　5月情況更嚴重

▲ 香港電子業商會榮譽副會長黃震認為電子業範圍廣泛，並非全部受衝擊。（法新社圖片）

香港電子業商會榮譽副會長黃震認為，3、4月份的出口定單大多是之前累積下來，未算反映真實情況。反而，5、6月份新定單才開始出貨，料將錄得一定程度的跌幅。他解釋，客戶落單心態謹慎，一方面擔心歐美市場的消費意欲，另一方面現時出貨至當地的商品消化需時。

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有指因現時經濟不景，不少廠商都需要變賣機器套現，甚至出現倒閉危機。不過，黃認為電子業範圍廣泛，並非全部受衝擊。他續稱：「一切視乎客路，例如生產探熱針、空氣清新機的廠家反而需要加班。」

紡織業被棄單

本地紡織企業永峰製衣在3、4月份近乎沒有新定單，原定交付的定單又被取消或「拖數」。該企業董事簡曼麗透露，「有張西班牙定單價值約10幾萬美元，客戶突然單方面取消。」除此之外，另外亦有貨物已運送至當地碼頭時，才被告知客戶將延後60日付款；種種狀況均令企業營運倍添困難。現時出口商本來是開始接下8、9月份的定單，迎接開學需求。不過，簡續指，有美國客戶擔心未能開學，故現時亦不敢貿然下單。

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記者：葉泳珊

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