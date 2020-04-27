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外電指蘋果5G手機如期秋季發布　料iPhone12系列共4款機型

金融經濟 20:38 2020/04/27

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蘋果如期秋季推5G手機，料iPhone12有4款。

據外電報道，蘋果（美：AALP）有望今年秋季發布支持5G及全屏顯示的iPhone 12系列，價格最低為600至700美元之間，較iPhone11便宜逾100美元。外界普遍猜測，iPhone 12系列推4款機型，分別是iPhone 12（5.4吋）、iPhone 12 Plus（6.1吋）、iPhone 12 Pro（6.1吋）、iPhone 12 Pro Max（6.7吋）。

相關文章：手機設備股齊跌　舜宇光學現挫3.7%　郭明錤料iPhone今季出貨按年跌最少2成

外電指，iPhone 12（5.4吋）定價低，有可能是採用中國顯示器製造商京東方 A（深：000725）製造的OLED屏幕，具價格優勢。 iPhone 12 Plus（6.1吋）則是對接iPhone 11的產品，採用OLED屏幕而不是LCD屏幕，預計售價為750美元。

蘋果今年將推出2款Pro機型，iPhone 12 Pro（6.1吋）、iPhone 12 Pro Max（6.7吋），售價可能與前代產品相同，分別為999美元及1099美元起。

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