【零售寒冬】撤出亞洲！　56間ESPRIT亞洲分店全關

服飾品牌思捷環球（Esprit， 00330）公布，除了終止在中國大陸的業務外，公司決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門，此乃重組擧措的一部分，以集中資源並重新調整營運以便有效地及高效率地應對全球性大流行病帶來的挑戰。

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截至3月底止9個月，該56間店舖為思捷帶來收入約2.67億元，佔集團同期總收入少於4%。店舖關閉建議預期將於本財政年度末前完成。店舖關閉建議完成後，集團將繼續中國的合資公司業務以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。思捷估計，店舖關閉建議將產生店舖關閉、資產和存貨減值及員工遣散費的一次性特殊成本，介乎於1.5億元至2億元。

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