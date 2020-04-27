【零售寒冬】ESPRIT 80年代風靡市場　生意自2008年起走下坡

新冠肺炎疫情重挫各行各業，零售市道持續疲弱，再有零售品牌宣布關閉大部份亞洲門店。服飾品牌思捷環球（Esprit）公布，除了終止在中國大陸的業務外，決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門，此乃重組擧措的一部分，以集中資源並重新調整營運，以便有效地及高效率地應對全球性大流行病帶來的挑戰。

【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關

ESPRIT成立於1968年的美國，2002年被邢李㷧收購，品牌於1980年代曾非常流行，最高峰時期曾於40多個國家設有分店。網上資料指出，品牌於2007年香港區營業額更高達7.28億，但至2008年邢李㷧卸任所有職務，加上同年面臨金融海嘯的打擊，生意開始一直走下坡，故於2011年年報指撤出西班牙、丹麥及瑞典零售業務以及於全球額外關閉若干家虧損店舖。

時至今日，思捷的歐洲業務亦面臨新冠疫情打擊，其6家於德國的子公司早前亦宣布破產; 今日更宣布關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖。

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JOYCE退市GAP財務告急

事實上，受到快時尚興起的衝擊，加上近月疫情之影響，已經有多個國際品牌相繼宣布結束部分地區之業務，如香港品牌JOYCE日前正式退市；美國大型服裝集團GAP自本月起已停止支付北美地區的店鋪租金，近日則公告集團財務告急。目前在GAP的美國官網上，所有商品都在促銷銷售，最高僅2.5折。

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