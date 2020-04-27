小米MIUI 12可分析鼻鼾聲　匯出睡眠報告

▲ 小米10青春版手機提供5款配色，包括四季春奶綠、桃子西柚、白桃烏龍、藍莓薄荷、黑巧風暴，定價2099元（人民幣，下同）至2799元不等。

小米今午舉辦線上發布會，推出小米10青春版手機，提供5款青春配色，包括四季春奶綠、桃子西柚、白桃烏龍、藍莓薄荷、黑巧風暴，定價2099元（人民幣，下同）至2799元不等，將於4月30日早上10時開始首賣。另外，最新手機系統MIUI 12亦帶來多項升級。

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小米推出的最新手機系統MIUI 12，昨晚已開放搶先試用申請，將於6月底作全面更新。小米於這個版本中，採用自家開發的「米柚光錐動效架構」，讓手機在切換橫豎顯示、場景變化及進行應用互動時，皆有更好的視覺效果。已測試長達半年的AI電話助理亦升級為「AI 通話」，能自定義開場語、自動接聽或手動回覆，改善聽障人士的通話體驗。

健康功能上，小米新引入運動記錄算法，手機的睡眠監測工具能記錄用家的鼻鼾聲和夢話，並提供簡單的睡眠報告。

小米10青春版售2099元起 支援5G網絡

另外，小米10青春版在外觀設計上，採用6.57吋FHD+ AMOLED屏幕，7.88mm超薄機身，可支援屏幕指紋解鎖。擁有全焦段AI四攝，包括50倍潛望式變焦鏡頭、48MP超清主攝、120°超廣角鏡頭、2cm獨立微距鏡頭。支援5倍光學變焦、50倍數碼變焦，分體式OIS光學防抖，以及AI魔法相機功能。

小米10青春版與Lite同樣採用高通驍龍765G處理器，電池容量4160mAh，支持20W快充；配備3.5mm 耳機孔，支援5G網絡，能提升手機與基站之間的數據交換速度。

售價方面，小米10青春版6GB+64GB版售2099元，6GB+128GB售2299元，8GB+126GB售2499元，8GB+256GB售2799元。

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責任編輯：姚慧儀

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