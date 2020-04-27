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【華為風暴】超越Android和蘋果?　任正非：華為系統300年內做到！

環球政經 20:26 2020/04/27

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華為遭美國制裁後，部分手機無法搭載谷歌應用服務（GMS），推出自家華為移動服務（HMS），華為創辦人任正非近日接受內地媒體訪問時表示，Android和蘋果的操作系統在世界銷售量巨大，華為是個後來者，要讓消費者認同是很艱難的。

不過，他認為「華為的操作系統要想超越安卓和蘋果的操作系統，可能需要很長時間，但不會超過300年。」他又表示，Android的生態系統有280萬個APP，華為的操作系統才剛剛開始，目前只有上萬個APP，有著巨大的差距。

相關文章：【中國潮語】任正非退休

此外，任正非在半年內兩次卸任子公司董事，市場揣測他或會退休。任正非在訪問中指，「這是清理幾十年來的一些子公司，退出去以後讓基層年輕人擔任職務，這不代表什麼信號。」他又指，「如果有一天退休了就喝茶，沒啥事兒就多喝兩杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。」

 

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撰文 : 黎以芳

服務 Android 華為 美國 退休 任正非

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