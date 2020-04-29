【假日好去處】平民級裝備　也能影出香港雲海靚景﹖

新冠肺炎在全球持續，港人想真正旅行遙遙無期，事實上香港也有很多天然靚景，以下一段影片，短短1分鐘就展現出香港的醉人雲海景色。（影片由受訪者授權）

這段影片就是由業餘攝影師阿成「操刀」，他指這段影片是3月的凌晨時份開始拍攝，他表示：「3月份是拍攝本港雲海的好時機，但能否拍攝到雲海要靠『運氣』。」阿成先後三次出發拍攝雲海，先是在2月中時凌晨到中環半山盧吉道，那次成功遇到；第二次到了山頂，卻遇不到；而第三次到了大帽山，即是影片的拍攝地方，「那天我要先看天文台數據，判斷一下雲海出現的機率，覺得那晚會有雲海出現，於是就決定上山。」他在凌晨3時出發，跟朋友乘的士上大帽山，慶幸成功遇上。及至早上6時半就拍攝日出，至8時完成拍攝。

要拍攝這輯影片，並不需要貴價器材，原來平民級裝備也可以拍攝到雲海美景。阿成透露，他採用的相機是入門版的單鏡反光相機，型號是Canon 650D ，現時價錢約3,900元。至於航拍機也是大彊入門版的DJI Mavic Mini Fly More Combo，現時市價約3,999元。

不過，阿成指現時已過了拍攝雲海的最佳時間，「 現在拍到雲海機會少，要等濕度較高的日子（接近100），但又不是雨天。」他說5月進入夏季，是影銀河的時機，最理想的時間在深夜，「要揀沒有月亮的日子，天空也要清。之後要看銀河出現方向及時間，到極少光害既地方進行拍攝。而你下載觀星APP， 就找到銀河出現的時間及方向。」

要拍攝大自然美景，阿成有以下小貼士：

1.技術是其次，最重要是勤力，「上得山多就會有機會遇見呢啲自然影象。」

2.遇到景靚的話，就算技術一般，拍出來的相同片都「差極有個譜」

3.可多留意及研究由高手拍攝的影片及相片，「在YouTube同Facebook有大量資料，自己可跟著嘗試及練習一下，慢慢就會拍得好。」

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