Apple申請智能車窗專利　自動調節遮陽光

▲ 近日，蘋果（Apple） 申請一項車窗遮陽系統專利，系統可自動調節車窗的光暗程度，方便夜間駕駛。

為避免行車時受強烈光綫影響，不少車主都會加裝汽車隔熱膜。不過，夜間開車時可能會影響駕駛者視綫，產生行車安全問題。近日，蘋果（Apple） 申請一項車窗遮陽系統專利，系統可自動調節車窗的光暗程度，方便夜間駕駛。

最近， Apple 已申請「Systems with adjustable windows」（可調節式窗戶系統）專利，並獲美國專利及商標局通過。此系統搭載晶片技術，可根據外來光綫，及多層次的玻璃組合，控制車窗接收或反射光綫，自動調節為合適的遮陽效果，避免影響駕駛者視綫。

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「可調節式窗戶系統」包含隔熱層、霧面層跟反射層等多種玻璃分層，系統亦可適用於車頂、擋風玻璃、車尾與側面等車窗。而使用方式與自動刮水器的系統相似，當系統感應到強烈光源，就會遮擋較多的光綫，當面臨較暗的環境，車窗就會提供更多透明層。

事實上，去年蘋果曾經成功申請電動車的摩打專利，今年成功申請智能車窗專利，可看出Apple曾經有推出汽車的計畫。不過，「智能車窗」不但可應用於車輛，也可運用在綠色建築設計等方面。

責任編輯：李寶如

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