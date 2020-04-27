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香港失明人協進會：本地新聞App　無障礙程度不達標

科技 19:29 2020/04/27

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最近有調查顯示，半數新聞手機App的無障礙程度不達標，影響視障人士獲取疫情資訊。

新冠肺炎疫情持續，不少人每天都關注最新疫情資訊。對於視障人士而言，手機程式的無障礙設計方式，會妨礙接收新聞資訊。最近有調查顯示，半數新聞手機App的無障礙程度不達標，影響視障人士獲取疫情資訊。

香港失明人協進會於本月份，為本地10個新聞相關手機App （iOS版本），進行無障礙程度測試。結果顯示，受測試10款手機應用程式中，香港政府新聞網及RTHK News符合7個成功準則。另外，有5個手機應用程式平均分低於1分（滿分為2分），難以透過讀屏軟件操作，圖片及連結的設計不符合無障礙設計要求等問題。

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現時，全球有不少國際傳媒機構按照國際無障礙標準設計（WCAG 2.0），確保視障人士與大眾同步獲取相關資料。協會表示，是次調查反映香港政府新聞網仍有改善空間，促請政府參考外國例子，訂立無障礙資訊相關法例，規定政府部門以及公營機構對外發放的資訊，必須達到最低無障礙標準。

責任編輯：李寶如

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