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【公用股】大和上調中電目標價看86元　「可能是唯一不減中期息的藍籌」

金融經濟 19:27 2020/04/27

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大和指，未能排除恒生銀行減派息的可能性，因此中電有可能是唯一可以維持乎息不變的藍籌股。

滙豐 （00005） 破天荒停派息，觸發市場重新檢視高息股。券商大和發報告指，緊接銀行股及地產股停派或減派股息後，公用股的股息政策較穩健，形容中電 （00002） 「有可能是唯一不減中期息的藍籌股」，同時上調其目標價2.4%至86元。

滙豐暫停派息後，金管局曾表明香港銀行體系資本充裕、毋需叫停銀行派息及回購，但大和指仍然未能排除恒生 （00011） 因應疫情發展傾向預留更多資本而減派中期息的可能，因此中電有可能成為僅有能可保持按年季息不變的成份股。

中電今日收報82.4元，升1.2%，成交2.88億元。

大和續指，留意到投資者因應香港電力業務所受的監管壓力較溫和及股息政策的不確定性較低，因此將目標價由84元調升至86元，維持「跑贏大市」評級。

股息穩定但亦非完全無隱憂。大和預計中電的澳洲業務今年上半年將會惡化，特別是當地去年7月引入徵稅，將導致額外損失。

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編輯：趙穎妍

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