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【香港出口】疫情影響未完全浮現　分析師料下季出口跌最多10%

商業 19:38 2020/04/27

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疫情全球大流行對本港出口表現的影響仍未完全浮現，料第2季出口貨值將按年減少約5%至10%。（資料圖片）

本港3月份出口貨值跌5.8%，表現當中出口至美國及德國的貨值分別大挫29.3%及33.1%。 有分析師認為疫情帶來的負面影響未完全浮現，料4月份相關市場跌幅將會擴大。

【香港出口】港出口3月跌5.8%　勝市場預期

歐美市場需求疲弱　續拖累出口
星展銀行香港經濟師謝家㬢預計，疫情全球大流行對本港出口表現的影響仍未完全浮現，料第2季出口貨值將按年減少約5%至10%；特別是新冠肺炎在歐美國家4月份才出現大規模爆發。他續指：「當地市場對進口商品的需求持續疫弱，料輸至美國的貨值年內將維持負增長。」

【新冠肺炎】DHL：港第2季空運貿易展望跌至23.7點　創有報告以來新低

中國情況亦不甚理想
雖然3月內出口至中國的貨值按年升8.4%，但謝稱，貿易數據比較浮動。即使3月份錄得增長，4月亦有機會下跌，主因是中國的內部需求仍然維持弱勢，民眾的消費意欲不高。內地經濟不景氣，亦會令當地廠商面臨倒閉危機，拖累本港出口表現。

至於出口表現何時見底，謝家㬢亦坦言難以預計：「已超越經濟學的範疇，一切取決於疫情何時各一段落。」

法國禁運非必需品　亞馬遜上訴失敗需關閉倉儲中心

記者：葉泳珊

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