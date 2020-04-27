【香港出口】疫情影響未完全浮現　分析師料下季出口跌最多10%

▲ 疫情全球大流行對本港出口表現的影響仍未完全浮現，料第2季出口貨值將按年減少約5%至10%。（資料圖片）

本港3月份出口貨值跌5.8%，表現當中出口至美國及德國的貨值分別大挫29.3%及33.1%。 有分析師認為疫情帶來的負面影響未完全浮現，料4月份相關市場跌幅將會擴大。

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歐美市場需求疲弱 續拖累出口

星展銀行香港經濟師謝家㬢預計，疫情全球大流行對本港出口表現的影響仍未完全浮現，料第2季出口貨值將按年減少約5%至10%；特別是新冠肺炎在歐美國家4月份才出現大規模爆發。他續指：「當地市場對進口商品的需求持續疫弱，料輸至美國的貨值年內將維持負增長。」

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中國情況亦不甚理想

雖然3月內出口至中國的貨值按年升8.4%，但謝稱，貿易數據比較浮動。即使3月份錄得增長，4月亦有機會下跌，主因是中國的內部需求仍然維持弱勢，民眾的消費意欲不高。內地經濟不景氣，亦會令當地廠商面臨倒閉危機，拖累本港出口表現。

至於出口表現何時見底，謝家㬢亦坦言難以預計：「已超越經濟學的範疇，一切取決於疫情何時各一段落。」

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記者：葉泳珊

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