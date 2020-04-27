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【美國疫情】俄亥俄州兩黨總統初選在即 郵寄選票未見蹤影

環球政治 19:09 2020/04/27

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美國新冠肺炎疫情持續，民主及共和兩黨均預定周二（28日）在俄亥俄州舉行總統提名初選。該州為免選舉過程加劇疫情擴散，大幅削減現場投票人數，改爲郵寄選票。但選舉在即，不少選民仍未收到選票，郵寄選票恐影響選舉進度。外界更擔憂如疫情持續，今年11月的總統大選也會受到影響。

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路透社報道，俄亥俄州初選原定於上月17日舉行，州議會早前將初選押後至周二（4月28日），安排大量選民以郵寄選票形式投票。

超過190萬選民周二進行不在籍投票（absentee voting），該州選舉辦公室必須於上周六（25日）中午内將選票寄給選民，截至當日約寄出2.5萬張選票。

美國郵政總局上周警告，大量俄亥俄州選票或難以及時寄到選民手中，選民或更無法及時寄回選票，將令選舉程序受阻。

俄亥俄州居民Carly Young表示，她早於4月13日提交申請，但截至周日（26日）仍未能收到選票，憂慮未能投票。

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俄亥俄州批准未能及時收到選票的民眾作現場投票。但每個縣今次初選只設有一個票站，以全州88個縣計，全州約有88個票站，數字遠低於2018年選舉的4,000多個票站，或令排隊投票的民眾數字大增。

此外，如選民要郵寄投票，必須事先填寫申請表，支付郵費及郵寄到當地選舉辦公室。選民收到選票後，完成投票再寄回預付信封中。由於過程長達數周，遭批評費時失事。

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美國獨立監察組織Common Cause俄亥俄州分部執行董事圖爾策（Catherine Turcer）指，目前只是初選發生問題已感慶幸，更憂慮11月如疫情持續，發生同樣情況會無法解決。

俄亥俄州選舉法計劃負責人福利（Edward Foley）指出，俄亥俄州早在2005年已推行不在籍投票，但仍遇到問題，反映其餘經驗較少的州分也應為11月大選作準備。

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俄亥俄州周二（28日）舉行美國總統初選，改爲郵寄選票，但選舉在即，不少選民仍未收到選票。

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