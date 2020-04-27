【無限QE】日本央行無限量寬 日圓不跌反升

日本央行加入無限量寬（QE）行列，但美元顯著走弱，抵銷日央無限量寬的利淡，日圓不跌反升0.4%，高見107.05日圓兌1美元，每百日圓高見7.2415港元。日股則受到明顯提振，日經指數收市升2.7%。

日本央行跟隨美國聯儲局做法，今日宣布加碼量化寬鬆政策，撤銷國債購買上限，並擴大企業債及商業票據的購買額度，以支援受新冠肺炎疫情打擊的企業。

日本央行3月才將國債購買規模上調至每年約80萬億日圓左右，但今日會議決定撤銷增幅限制。企業債和商業票據的購買額度則上調至合共約20萬億日圓，較此前的7.4萬億日圓倍增。

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日本央行本月會議原定一連兩日舉行，但為減低官員染病的風險，遂將會議日程縮短至一天。

日本央行還將經濟形勢評估，從3月會議時的「疲軟動向」下調為「嚴峻度增加」。

2020年度實際國內生產總值（GDP）增長預測，從1月時預測的0.9%，大幅下調至負5%至負3%。預測2022年度物價上漲率為0.4%至1%，未能達到2%的央行目標。

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