【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER 體現STEM精神

科技

▲ Saving The Mask計劃發起人李偉康(左)表示,有見口罩短缺,亦思考身為STEM老師的自己,如何為社會出一分力,及後他連同業界朋友梁偉健(右)發起Saving The Mask計劃,連同相熟學生,以STEM教學方式嘗試設計口罩。中間為Saving The Mask計劃設計師袁思明。(李彥煒攝)