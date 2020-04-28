  • 24°C
香港時間 : 2020428日 (二) 08:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神

科技 08:00 2020/04/28

分享：

Saving The Mask計劃發起人李偉康（左）表示，有見口罩短缺，亦思考身為STEM老師的自己，如何為社會出一分力，及後他連同業界朋友梁偉健（右）發起Saving The Mask計劃，連同相熟學生，以STEM教學方式嘗試設計口罩。中間為Saving The Mask計劃設計師袁思明。（李彥煒攝）

新冠肺炎疫情下，口罩成為了必須品，有本地科技教育業界有心人就利用STEM教學方式，製作可重用口罩，解決社會問題的同時，亦體現了STEM精神。

今年初，疫情來勢洶洶，口罩被搶購一空，Saving The Mask計劃發起人李偉康表示，當時有見口罩短缺，亦思考身為STEM老師的自己，如何為社會出一分力。及後他連同業界朋友，以及相熟學生發起Saving The Mask計劃，以STEM教學方式嘗試設計口罩。

Saving The Mask計劃下的可重用口罩MASKSAVER，就經過10多次改良才能成功製成。（李彥煒攝）

李偉康同時亦身兼香港發明創新總會青少年發展委員會主席，他指出，STEM中就的「S」本身為「Science」，但其實亦可解作「Solve problem」。「希望學生能以自身技能，為社會問題找出解決方法。」李亦分享，早期與相熟學生商量口罩設計，當學生利用「M」（maths）計算口罩的每日用量後，便將方向定為可重用口罩。

兩星期研發出可重用口罩

可重用口罩MASKSAVER的原型就是由學生設計的。李偉康透露，2月期間，開發團隊每日都與學生以電話及Skype溝通，互相合作建立可重用口罩的原型。「該中五學生在學校已接觸過3D打印技術，自己亦懂得Autodesk的3D設計軟件，整個開發團隊約6人，歷時兩個星期就製作出可重用口罩原型。」

>>>Tesla自動識別紅綠燈及停車標誌　率先供美國車主使用

>>>【疫市營商】Instagram也可叫外賣？　限時動態加入外賣落單功能

李偉康表示，第一代的原型就是由學生用泥膠及模具做出，及後再模仿N95口罩的形狀，利用3D打印以及真空吸塑技術做成第二代及第三代。「3D打印機基本上每所中學都有，同學亦懂得使用，而學生對真空吸塑機就相對陌生，我們亦只擁有1台，成本大約1萬多元。」

Saving The Mask計劃發起人李偉康表示，同學利用3D打印機造出口罩原型，再使用真空吸塑機製造出第二代及第三代原型，目前他們只擁有1台真空吸塑機，成本大約1萬多元。（李彥煒攝）

及後李偉康亦找來設計專業的朋友袁思明，在原型的基礎上再改良，最終可重用口罩MASKSAVER才得以面世，預計5月便可以正式推出市面。

STEM教學需更上一層樓

學生們的創意無限，只要配合STEM教學，可以做到的事情亦層出不窮。Saving The Mask計劃召集人梁偉健自身亦擁有教學中心，並為本地各教育機構製作STEM教材，本地不少院校亦已組織學生到該中心體驗STEM等新科技技術。「我已在本地推動STEM教學有3年，但發現本地STEM教學仍難以普及，當中存在持續性與實用性不足兩大問題。」梁偉健指出，過去3年已在本地舉辦機械人及程式編寫比賽，但要讓學生更上一層樓，確實有難度。

例如當學生學完程式編寫以及機械人運作原理後，可以做到些什麼，如何將這些基本知識再進一步用到現實生活？

梁建議，應再設立更高層次的STEM科目，讓學生從STEM課程中學到的基本知識，作深層次研究及發展。「另一方面，STEM教學亦要與社會現實銜接，應用STEM解決社會出現的問題，提高學生興趣。」他透露，限聚令過後，他們將會舉辦STEM口罩教學工作坊，讓家長、學生共同參與，讓STEM教學更貼地。

記者：李彥煒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

STEM教育市場潛力大　B2B平台連結供求
2019/09/25
STEM教育市場潛力大　B2B平台連結供求
STEM及AR玩具需求大　展商冀拓亞洲市場　
2020/01/02
STEM及AR玩具需求大　展商冀拓亞洲市場　
【口罩供應】MASKSAVER重用口罩 $45可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩
2020/03/25
【口罩供應】MASKSAVER重用口罩 $45可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩
【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室
2020/04/16
【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室
中學 疫情 STEM 軟件 設計 限聚令 口罩 工作坊 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

小米MIUI 12可分析鼻鼾聲　匯出睡眠報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
智慧城市題材熱門　DSE通識卷分析對可持續發展影響
智慧城市題材熱門　DSE通識卷分析對可持續發展影響
【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效
【Switch以外的選擇】人氣烹飪手遊《Too Many Cooks》　6人連線「煮不停」
【Switch以外的選擇】人氣烹飪手遊《Too Many Cooks》　6人連線「煮不停」