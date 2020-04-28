【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神

▲ Saving The Mask計劃發起人李偉康（左）表示，有見口罩短缺，亦思考身為STEM老師的自己，如何為社會出一分力，及後他連同業界朋友梁偉健（右）發起Saving The Mask計劃，連同相熟學生，以STEM教學方式嘗試設計口罩。中間為Saving The Mask計劃設計師袁思明。（李彥煒攝）

新冠肺炎疫情下，口罩成為了必須品，有本地科技教育業界有心人就利用STEM教學方式，製作可重用口罩，解決社會問題的同時，亦體現了STEM精神。

今年初，疫情來勢洶洶，口罩被搶購一空，Saving The Mask計劃發起人李偉康表示，當時有見口罩短缺，亦思考身為STEM老師的自己，如何為社會出一分力。及後他連同業界朋友，以及相熟學生發起Saving The Mask計劃，以STEM教學方式嘗試設計口罩。

▲ Saving The Mask計劃下的可重用口罩MASKSAVER，就經過10多次改良才能成功製成。（李彥煒攝）

李偉康同時亦身兼香港發明創新總會青少年發展委員會主席，他指出，STEM中就的「S」本身為「Science」，但其實亦可解作「Solve problem」。「希望學生能以自身技能，為社會問題找出解決方法。」李亦分享，早期與相熟學生商量口罩設計，當學生利用「M」（maths）計算口罩的每日用量後，便將方向定為可重用口罩。

兩星期研發出可重用口罩

可重用口罩MASKSAVER的原型就是由學生設計的。李偉康透露，2月期間，開發團隊每日都與學生以電話及Skype溝通，互相合作建立可重用口罩的原型。「該中五學生在學校已接觸過3D打印技術，自己亦懂得Autodesk的3D設計軟件，整個開發團隊約6人，歷時兩個星期就製作出可重用口罩原型。」

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李偉康表示，第一代的原型就是由學生用泥膠及模具做出，及後再模仿N95口罩的形狀，利用3D打印以及真空吸塑技術做成第二代及第三代。「3D打印機基本上每所中學都有，同學亦懂得使用，而學生對真空吸塑機就相對陌生，我們亦只擁有1台，成本大約1萬多元。」

▲ Saving The Mask計劃發起人李偉康表示，同學利用3D打印機造出口罩原型，再使用真空吸塑機製造出第二代及第三代原型，目前他們只擁有1台真空吸塑機，成本大約1萬多元。（李彥煒攝）

及後李偉康亦找來設計專業的朋友袁思明，在原型的基礎上再改良，最終可重用口罩MASKSAVER才得以面世，預計5月便可以正式推出市面。

STEM教學需更上一層樓

學生們的創意無限，只要配合STEM教學，可以做到的事情亦層出不窮。Saving The Mask計劃召集人梁偉健自身亦擁有教學中心，並為本地各教育機構製作STEM教材，本地不少院校亦已組織學生到該中心體驗STEM等新科技技術。「我已在本地推動STEM教學有3年，但發現本地STEM教學仍難以普及，當中存在持續性與實用性不足兩大問題。」梁偉健指出，過去3年已在本地舉辦機械人及程式編寫比賽，但要讓學生更上一層樓，確實有難度。

例如當學生學完程式編寫以及機械人運作原理後，可以做到些什麼，如何將這些基本知識再進一步用到現實生活？

梁建議，應再設立更高層次的STEM科目，讓學生從STEM課程中學到的基本知識，作深層次研究及發展。「另一方面，STEM教學亦要與社會現實銜接，應用STEM解決社會出現的問題，提高學生興趣。」他透露，限聚令過後，他們將會舉辦STEM口罩教學工作坊，讓家長、學生共同參與，讓STEM教學更貼地。

記者：李彥煒

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