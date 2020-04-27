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【新世界合股】新世界建議4股合1股　入場費9,000變3萬6（第二版）

金融經濟 19:11 2020/04/27

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新世界發展 （00017） 頻頻有變動，繼早前副主席鄭志剛獲新委任行政總裁職銜後，新世界公布建議每4股合1股，並維持每手股數1000股不變。接近新世界消息人士稱，四合一是希望優化股東結構，令總股本數目與其他藍籌看齊，並非有集資需要。

隨新世界合併股份後，以今日收市價計，每手入場費將由9,020元，大增至36,080元，現時持股少於4手的投資者將變成持有碎股。

新世界自3月以來累計斥資約5.5億元進行回購，註銷股本約6600萬股，可見新世界積極減少股本數目。

以本地藍籌發展商計，新地 （00016） 每手入場費最高，達52,600元，長實 （01113） 為24,050元，恒基 （00012） 則為31,600元。

委任證券公司為碎股對盤交易

新世界表示，為方便買賣因股份合併所產生的合併股份碎股，將委聘一間證券公司為有意購買合併股份碎股以將手持合併股份碎股湊成完整買賣單位，或有意將其所持合併股份碎股出售的股東提供對盤服務。

新世界預計，6月1日或之前寄發召開股東特別大會通告通函予股東，6月19日舉行EGM，股份合併的生效日期目前預期為年6月23日。

新世界公告解釋合股理由，指股份合併將令股價向上調整，使合併股份的投資對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，優化公司股東基礎。

（第二版加入本地藍籌地產股每手入場費資料）

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編輯：麥德銘

香港股票 鄭志剛 新世界 新世界發展（00017）

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