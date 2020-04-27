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【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享）

環球政治 18:50 2020/04/27

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新冠肺炎在美國的疫情尚未見頂，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）的官場仕途卻可能率先見到盡頭，面臨被炒或被迫辭職。阿扎爾的罪，不在未能阻止疫情大爆發，而是沒跟隨總統路線，成為他在特朗普政府生存的致命傷。愈來愈多美國人命喪於新冠肺炎下，特朗普急須一名官員祭旗，阿扎爾無疑是好人選。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間19:00）

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