【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享）

新冠肺炎在美國的疫情尚未見頂，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）的官場仕途卻可能率先見到盡頭，面臨被炒或被迫辭職。阿扎爾的罪，不在未能阻止疫情大爆發，而是沒跟隨總統路線，成為他在特朗普政府生存的致命傷。愈來愈多美國人命喪於新冠肺炎下，特朗普急須一名官員祭旗，阿扎爾無疑是好人選。

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