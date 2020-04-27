【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 環球政治 18:50 2020/04/27 分享： 新冠肺炎在美國的疫情尚未見頂，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）的官場仕途卻可能率先見到盡頭，面臨被炒或被迫辭職。阿扎爾的罪，不在未能阻止疫情大爆發，而是沒跟隨總統路線，成為他在特朗普政府生存的致命傷。愈來愈多美國人命喪於新冠肺炎下，特朗普急須一名官員祭旗，阿扎爾無疑是好人選。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 2020/04/22 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 2020/04/21 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 2020/04/21 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 新冠肺炎疫情 全球大流行 特朗普 美國 美國疾病管制與預防中心 辭職 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入