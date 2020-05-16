【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情

新冠肺炎在美國的疫情尚未見頂，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）的官場仕途卻可能率先見到盡頭，面臨被炒或被迫辭職。阿扎爾的罪，不在未能阻止疫情大爆發，而是沒跟隨總統路線，成為他在特朗普政府生存的致命傷。愈來愈多美國人命喪於新冠肺炎下，特朗普急須一名官員祭旗，阿扎爾無疑是好人選。

阿扎爾在疫情之際，仕途卻臨終結

炒魷非為疫情負責，而因走錯路線

外界比較阿扎爾跟特朗普，惹殺機

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▲ 阿扎爾未能跟隨特朗普路線，若遭革職，亦絕不意外。

阿扎爾面臨「執包袱」的風聲於4月底傳出，盡管特朗普其後否認，但空穴來風，遑論特朗普炒人從不手軟。

美國疫情依舊嚴峻，特朗普受到千夫所指，急須一名「罪臣」來轉移視線，此刻傳出阿扎爾被炒的消息，自然讓人有所揣測。

不過，倘若阿扎爾真的無得留低，疫情只會是表面的幌子，實情卻是因為他並非特朗普圈中人，甚至跟特朗普路線相悖。

回溯今年1月美國疫情之初，其實是由阿扎爾最先領軍應對，但2月底便被空降的副總統彭斯取代，而當時路線相悖已見端倪。

特朗普其時尚未意識到新冠肺炎之殺傷力嚴重，仍然打算大事化小，揚言只是流感之類的疾病；但阿扎爾屬下的美國疾控中心（CDC）簡報卻提出，新冠肺炎可能引發「全球大流行」（pandemic）。顯而易見，這是打了特朗普的嘴巴，埋下了「炒魷」伏線。

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▲ 特朗普抗疫嘆慢板，遭到不少媒體批評。

嘆慢板處理導致美國疫情爆發，不少媒體批評特朗普政府，甚至形容特朗普著緊疫情的程度比不上阿扎爾。這無疑是把阿扎爾的頸項，架在「功高蓋主」的刀鋒之下。

即使疫情趨於嚴峻，特朗普始終傾向展現淡定、可以受控的態度，跟CDC如臨大敵的做法形成明顯對比。

就像3月初，各州之間尚未大舉實施居家禁足令之時，美聯社引述匿名聯邦官員指，CDC曾經建議長者或免疫力較弱人士避免乘坐飛機，以減低受新冠肺炎感染的風險，但建議遭到特朗普政府駁回，結果自然是令華府捱罵。

諸如此類的事情屢見不鮮，不斷為政敵提供子彈。特朗普政府亦逐漸把矛頭指向坐在CDC頭上的阿扎爾，把阿扎爾進一步迫向刀口。

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▲ 維爾馬（左）是彭斯親信，足以成為她上位的理由。

如今，接替衛生部長的人選也傳出已經選定，就是聯邦政府屬下的醫療保健和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）的負責人維爾馬（Seema Verma）。

實際上，維爾馬一直醜聞纏身，去年被揭發大花筒，耗費數百萬美元聘請私人顧問團隊，替她寫演講辭、甚至推廣個人品牌，又以公帑旅遊。不過，維爾馬壓過阿扎爾，只需一個理由，就是彭斯親信。

用人就是要揀選自己圈子中人，理由相當「特朗普」，亦只有這樣才能跟隨特朗普路線走。

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