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【移民】港人移民英加大熱　英君推陪讀家長及初創者移民服務

金融經濟 18:49 2020/04/27

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英君首次推個人規劃英國和加拿大「陪讀家長移民」服務 。

近年移民英國及加拿大成為港人熱點，一站式移民服務顧問公司英君宣布，首次推出度身訂製英國和加拿大「陪讀家長移民」服務；且於去年12月成為本地首家成功申請「創新者 Innovator」簽証的移民顧問公司。

英國PSW (Post Study Work Visa) 簽證於2020 年重開，「陪讀家長移民」漸成為新趨勢。英君將針對英國及加拿大為客戶打造個人化的申請移民和移居當地生活攻略，包括移居當地後的居所、收入、子女教育及日常起居。

另外，英國「初創 / 創新者」簽証的推出取代了原本的企業家簽證。「初創」簽証旨在讓有創意意念，但沒有營商經驗的人士申請。「創新者」簽証則讓具經驗的營商者於英國創立或經營創新生意。

公司合夥人及首席移民顧問文偉成指，英國去年推出創新者簽証後，投資門檻由20萬鎊大減到5萬鎊, 再加上香港政局不穩定等因素，吸引很多有意移民人士的查詢，比舊制的Tier 1企業家簽證多2至3倍。

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