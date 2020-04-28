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【美國經濟】信用卡看衰退 民眾延期亦難找清卡數

環球社會熱點 09:39 2020/04/28

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各地停工停產的影響，率先浮現在信用卡上。在美國，失業率節節上升，令數以萬計手頭緊的美國人無法找卡數。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）肆虐全球，各地停工停產的影響，率先浮現在信用卡欠款上。美國經濟接近停擺，申領失業救濟金人數節節上升，令數以萬計手頭緊的美國人無法找卡數。人人居家抗疫，幾乎零出遊，亦令銀行、信用卡等常年依賴用戶消費而賺取利潤的公司，陷入困境。

【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

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MarketWatch報道，許多大型信用卡發行公司，如Capital One、Discover Financial Services和Synchrony Financial，最近均允許用戶延遲還款一個月甚至更長的時間，而預計今年稍後時間，用戶拖欠卡數的數字會大幅增加。

銀行希望寬限用戶找數日子來換取時間，好讓疫情衝擊的經濟復甦時，一切較易重回正軌，用戶便能繳交拖欠的卡數。

不過，信用卡公司的如意算盤未必打得響。對於失業人士而言，重返職場遙遙無期，延遲找數對他們而言仍不足夠。

這遑論有一批用戶在疫情前已負債累累，包括繳交學費、醫療費用或其他開支等，再受疫情衝擊時，收入減少，更是無力償還債務。

【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

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此外，受封關措施影響，幾乎零旅遊，信用卡在旅行上開支亦大幅大跌，意味著銀行無法通過減免用戶手續費，換來更高的營業額。商店專用的信用卡更是重災區，因人人居家抗疫，到指定店內消費的機會大大減少。

有信用卡公司，如花旗（Citigroup）等，開始收緊新用戶申請卡的條件。Mercator Advisory Group信貸諮詢服務總監Brian Riley表示，未來兩年，當局勢緩和，（信用卡）的利潤的大大減低，但風險會大大提高。

【美國經濟】特朗普政府救濟力度疑過強 失業收入隨時高過返工

聯儲局官員：美國失業率或升至30% 超越經濟大蕭條

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