Tesla自動識別紅綠燈及停車標誌　率先供美國車主使用

▲ Tesla日前推出「紅綠燈與停車標誌操控」功能（Traffic Light and Stop Sign Control），亦是2020.12.6軟件更新的其中一部分，惟目前僅開放予美國車主。

Tesla自動駕駛技術Autopilot又邁進一大步！Tesla日前推出「紅綠燈與停車標誌操控」功能（Traffic Light and Stop Sign Control），亦是2020.12.6軟件更新的其中一部分，惟目前僅開放予美國車主，至於其他市場，則預計今年第三季陸續登場。

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顧名思義，「紅綠燈與停車標誌操控」功能即是Autopilot有能力，識別交通燈號和停車路牌指示，並調整行車。例如透過GPS去將車輛定位後，當接近交通燈位時，系統會彈出信訊通知駕駛者，車輛隨之自動減速；若交通燈為綠燈，駕駛者只需輕踩一下油門，便可繼續前行。

惟根據最新聲明，目前這項功能尚處於測試階段，技術上仍有限制。過程中系統無法判斷綠燈、黃燈抑或紅燈，需要駕駛者決定是否能安全通過，以及未能支援自動轉向，只能直路行駛，故遇上十字路口仍需人手控制方向。

Tesla警告，駕駛者使用該功能時仍應高度警覺，因測試版或出現誤判情況。

責任編輯：姚慧儀

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