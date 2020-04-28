【零售寒冬】ESPRIT關香港等56間亞洲分店　股價最多飆升20%

▲ 思捷環球繼早前宣布關閉中國大陸門店後，再宣布將關閉內地以外亞洲56間店鋪，包括香港。

服飾品牌思捷環球（Esprit， 00330）公布，除了終止在中國大陸的業務外，公司決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門，此乃重組擧措的一部分，以集中資源並重新調整營運以便有效地及高效率地應對全球性大流行病帶來的挑戰。

思捷今日（28日）開市後，股價曾抽升最多2成，現升約13%，報0.85元。

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截至3月底止9個月，該56間店舖為思捷帶來收入約2.67億元，佔集團同期總收入少於4%。店舖關閉建議預期將於本財政年度末前完成。店舖關閉建議完成後，集團將繼續中國的合資公司業務以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。

思捷估計，店舖關閉建議將產生店舖關閉、資產和存貨減值及員工遣散費的一次性特殊成本，介乎於1.5億元至2億元。

主席、CEO不領薪 高層減薪最多35%

思捷亦公布截至3月底財年第三季營運數據，集團上季收入按年跌25%至23.7億元，首三季收入則跌18%至81.3億元。

思捷表示，董事會執行主席及集團行政總裁於重組期間停止收取薪酬，行政管理層減薪35%，高級副總裁及副總裁減薪25%，以及非執行董事（包括獨立非執行董事）減董事袍金20%。同時，集團正尋求租金寬免，並將關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現的店舖，以及在可行情況下使用政府援助措施。

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曾為市值逾1700億藍籌股

事實上，1993年上市的思捷昔日為大藍籌，於2002年成為恒生指數成份股，2007年時股價曾達133元，市值1715億元。不過，自2008年金融海嘯後，股價及業務一直走下坡，最終於2013年被剔出恒指，現時更淪為毫子股。而疫情進一步衝擊思捷業務，思捷3月底時宣布6家附屬德國子公司破產。

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思捷環球產品及品牌總裁辭任

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編輯：陳健婷