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【滙豐放榜】首季業績明放榜　青姐：股價再跌空間不大

股樓投資 18:41 2020/04/27

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滙豐（00005）明日（4月28日）公布今年首季業績，獨立股評人胡孟青（青姐）今日在iMoney直播節目《青姐話》指出，第一季全球經濟差，銀行貴為百業之母，肯定受影響，「季績有晒心理準備，（投資者）唔使太緊張。」。青姐認為投資者要關注滙豐的撥備水平，以及管理層的說法，她又指現在滙豐正在築底，相信股價再跌空間不大。

相關文章：【青姐話】sell in May？ or 搵掟匿？（足本版）

受新冠肺炎疫情拖累，全課也停工停課，經濟活動停擺，第一季環球經濟肯定大受打擊，因此青姐認為，投資者對滙豐首季業績已有心理準備，「股價已經反映咗」，相信績差也不會對股價構成「很大殺傷力」。

滙豐今日收報39.5元，青姐從圖表分析，滙豐現時正在築底，「40蚊樓下又唔差，這些位反彈嘅阻力，41、42蚊已經好盡。」因此投資者現在買滙豐較難「有肉食」。不過，滙豐股價要再下跌的空間估計不大，「沽空比率唔高，只係幾個百仙，要再殺落去唔係儲到太大力量。」

滙豐早前應英倫銀行要求，取消派發今年所有股息，對於有香港小股東要求香港證監會向英倫銀行交涉，青姐直言：「傻的嗎？」

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撰文 : 李才添

經濟 疫情 胡孟青 證監會 滙豐控股（00005） 英倫銀行 派息 香港 新冠肺炎疫情

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