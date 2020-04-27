【港股分析】滙控等放榜　大行又點睇？

早前應英倫銀行要求，取消派發末期股息的滙豐控股（00005），周二（28日）將揭曉今年首季度業績，現時市場預期，集團第一季無論收入及純利，均會出現按年下跌，差別只在於跌幾多。

公司去年首季列帳基準收入達144.28億（美元，下同），惟市場多間大行也看淡滙控收入可以勝過上年，當中睇得最好的花旗亦只是135.04億元，按年跌6.4%，高盛及美銀均認為數字或低於130億元，按年跌1成以上，情況令人擔憂。

券商 預測今年首季列帳基準收入（美元） 按年變幅（%） 美銀 127.23億 -11.8 高盛 129.09億 -10.5 花旗 135.04億 -6.4

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）本月初將滙控前景展望由「穩定」下調至「負面」，認為新冠肺炎疫情對公司主要營運環境及計劃重組等能力構成重大風孩，認為集團資產質量，盈利等風險會增加。大行對滙控首季同樣不樂觀，綜觀幾間大行報告，均預計公司第一季列帳基準除稅前利潤，會較去年62.13億元大跌，睇得最好的大摩，也認為數字同比至少會下跌35.7%，至39.98億元。投資者不妨以此作參考，屆時留意滙控會否有意料之外的成績。

券商 今年首季列帳基準除稅前利潤（美元） 按年變幅（%） 高盛 29.26億 -52.9 花旗 34.76億 -44.1 美銀 34.79億 -44 摩根士丹利（大摩） 39.98億 -35.7

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