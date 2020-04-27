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【滙豐股價】滙豐周二公布季績　一文看清券商預測、追揸沽建議（附最新目標價）

金融經濟 18:29 2020/04/27

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滙豐明日中午公布第一季業績，綜合券商預期首季列帳稅前溢利按年急挫4成。（資料圖片）

滙豐 （00005） 明日中午公布業績，績前至少4間券商下調盈利預測或目標價，以反映撥備急增及收入動力減弱。綜合券商預測，滙豐首季預期信貸損失按年大增兩倍，將拖累季度稅前溢利急挫41%至36.7億美元。

新冠肺炎演變成全球大流行在歐美擴散，券商齊指滙豐管理層最新對業務前景解讀更新3年策略計劃執行股息政策論述將成今次業績焦點，勢左右股價短期內能否突破40元關。

大摩、瑞信、美銀證券、花旗等多間券商，績前先後因應宏觀經濟數據轉差或油價波動，上調全年信貸減值損失及削減盈利預測。

值得留意的是，雖然券商一面倒唱淡滙豐營運前景，但不少券商均預期集團將於今年第四季復派股息，而且會維持過往股息政策、甚至增派息。

各大券商最新預測

券商 投資評級 目標價（元） 重點簡評
摩根士丹利 維持減持 44

‧首季市場利率高企且市場活動活躍，有助提振季度表現

‧環球經濟數據轉差，估計滙豐首季會作更大額撥備
瑞信 跑贏大市→中性 60.81→49.31

‧降級及目標價反映疫情影響，以及納入29億美元額外撥備及減息對收入預測下調

‧估計滙豐本財年將會派發特別股息0.21美元，將全年股息增至0.72美元
美銀證券 中性 44.7

‧料首季預期信貸損失按年升2.2倍至18.8億美元

‧不預期管理層會在首季業績就恢復股息作任何評論，英倫銀行亦不鼓勵相關討論
高盛 買入 62 ‧估計2021年起會恢復全年派發0.51美元股息
花旗 維持中性 44.9→39.6

‧估計第4季宣派0.51美元股息

‧疫情延遲策略計劃落實，關注管理層提供有關更新

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編輯：趙穎妍

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