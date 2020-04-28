【滙豐業績】滙豐季績遜預期 一文看清券商預測、追揸沽建議（附最新目標價）
金融經濟 13:16 2020/04/28
滙豐 （00005） 首季稅前溢利按年急挫48%，幅度高於市場預期的41%。綜合券商預測，新冠肺炎演變成全球大流行在歐美擴散，滙豐管理層最新對業務前景解讀、更新3年策略計劃執行及股息政策論述將成今次業績焦點，勢左右股價短期內能否企穩40元關或繼續尋底。
大摩、瑞信、美銀證券、花旗等多間券商，績前先後因應宏觀經濟數據轉差或油價波動，上調全年信貸減值損失及削減盈利預測。
值得留意的是，雖然券商一面倒唱淡滙豐營運前景，但不少券商均預期集團將於今年第四季復派股息，而且會維持過往股息政策、甚至增派息。
各大券商最新預測
|券商
|投資評級
|目標價（元）
|重點簡評
|摩根士丹利
|維持減持
|44
|
‧首季市場利率高企且市場活動活躍，有助提振季度表現
‧環球經濟數據轉差，估計滙豐首季會作更大額撥備
|瑞信
|跑贏大市→中性
|60.81→49.31
|
‧降級及目標價反映疫情影響，以及納入29億美元額外撥備及減息對收入預測下調
‧估計滙豐本財年將會派發特別股息0.21美元，將全年股息增至0.72美元
|美銀證券
|中性
|44.7
|
‧料首季預期信貸損失按年升2.2倍至18.8億美元
‧不預期管理層會在首季業績就恢復股息作任何評論，英倫銀行亦不鼓勵相關討論
|高盛
|買入
|62
|‧估計2021年起會恢復全年派發0.51美元股息
|花旗
|維持中性
|44.9→39.6
|
‧估計第4季宣派0.51美元股息
‧疫情延遲策略計劃落實，關注管理層提供有關更新
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編輯：趙穎妍