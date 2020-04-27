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【新冠疫情】世衛：武漢模式成仿傚對象 但各國學得唔湯唔水

環球社會熱點 18:23 2020/04/27

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世衛稱很多國家仿傚武漢模式封城，但未有跟足，學得不夠徹底。

新型冠狀病毒疫情肆虐，多國封城禁足，至今仍未解除。世界衛生組織（WHO）高級官員哈里斯（Margaret Harris）表示，中國武漢的隔離措施，獲世界很多國家仿傚，但跟得不徹底。

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哈里斯接受澳洲傳媒訪問，指很多出現大規模疫情的地區仿傚武漢， 採取了非常非常大的限制措施，但武漢內部的一些行動，卻未有跟隨。

哈里斯指出，並非單純封城便能一了百了，武漢當局非常積極地追查確診個案，大力隔離曾與確診者接觸的人，並禁止民眾外出，以及進行非常廣泛的病毒測試，但很多國家看不到這些。

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現在多國開始部署解封，她認為應否解封不能一概而論，要看各地方實際情況，澳洲及紐西蘭因很早就開展抗疫措施，追蹤措施亦強，有條件解封；但東歐地區、俄羅斯等地，疫情才開始爆發，談不上已克服危機。

世衛在新冠病毒一疫，處理手法受到不少批評，如很遲才宣布病毒會人傳人等。哈里斯稱世衛自己亦會做檢討，強調世衛沒有權力強迫任何人做任何事情，只能勸喻，但她對外界獨立調查持開放態度，認為可確保調查結果有公信力。

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