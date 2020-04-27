北水捧續科網股　吸騰訊平安好醫生

恒指今日（4月27日）高開高收，收報24280點，升1.88%；國企指數收報9875點，升2.7%。值得留意的是，南下港股通將於明天（28日）起休市，直至下周三（5月6日）復市。事實上，過往長假前夕，北水較為審慎，惟今次仍繼續流入港股。以淨流入額度計，騰訊控股（00700）繼續成為北水最愛，淨流入4.19億元。此外，平安好醫生（01833）及美團點評（03690）繼續獲北水追捧，前者淨流入1.64億元，後者淨流入1.57億元。

港股通淨買入最多股份（4月27日） 排名 股份 淨流入金額（億元） 1 騰訊控股（00700） 4.19 2 中國移動（00941） 2.1 3 平安好醫生（01833） 1.64 4 美團點評（03690） 1.57 5 建設銀行（00939） 0.8

雖然中國太保（02601）首季淨利高速增長，惟遭北水拋棄，淨流出1.99億元，慶幸股價硬淨，今日收報25.05元，升4.38%。石藥集團（01093）則繼續挨沽，淨流出1.68億元，而股價則逆市跌1.16%，收報15.38元。

港股通淨賣出最多股份（4月27日） 排名 股份 淨流出金額（億元） 1 中國太保（02601） -1.99 2 石藥集團（1093） -1.68 3 中興通訊（00763） -1.22 4 舜宇光學科技（02382） -1.13 5 藥明生物（02269） -0.9