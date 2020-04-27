【疫市營銷】外賣平台佣金高　小店概嘆賺很少

▲ 坊間有不少外賣速遞服務平台，不過事實上，每間餐廳與外賣平台均需平台分帳及抽佣，令不少本土小店大呼「根本賺很少！」

隨著新冠肺炎疫情爆發，不少人都選擇在家用餐，外賣速遞瞬間變成「疫市」中崛起的消費模式。坊間有不少外賣速遞服務平台，不過事實上，每間餐廳與外賣平台均需平台分帳及抽佣，令不少本土小店大呼「根本賺很少！」

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小店「走肉蔬食研究所」創辦人陳佩玲向本報表示，限聚令實施後，對生意影響大，按月跌逾40%，故要開拓外賣服務，而外賣現佔生意額約15%。該店過往一直都有用大型外賣平台，惟她直言：「大型外賣平台佣金太貴，又不想將佣金轉嫁客戶身上，對小店來說其實好難做。」

▲ 走肉蔬食硏究所創辦人陳佩玲表示，盼有更多新晉外賣平台加入市場，提高競爭力，商家及消費者可享受到更好的服務。（本報資料圖片）

上月她加入新晉外賣平台「拎得Lingduck」，希望增加銷售渠道。陳又稱因加入時間太短，現難判斷該平台效用。但她相信，有更多新外賣平台加入，可提高競爭，商家及消費者可享受更好服務。

港創外賣服務平台 以低佣助小店渡過難關

拎得Lingduck主打低佣金，為本土食肆小店推動外賣自取服務，其創辦人鄧志峯坦言：「現時首要任務並非賺錢，而是在逆境下幫小店站穩住腳。」

他透露，為協助更多小店度過難關，現時加入平台首兩月免任何佣金，其後都只收取3%至5%佣金，相比其他大型平台，每張單都收取30%以上佣金，絕對較人性化。

▲ 外賣自取平台「拎得Lingduck」為撐社區小店，主打為食肆提供低佣金服務，消費者更可獲平$1優惠，為小店吸引更多食客。（Google Play截圖）

他坦言，平台目前主打外賣自取，毋須支付外送員薪金，只向商戶收取低佣金都仍可營運，但仍處虧損狀態。目前已有約100間合作餐廳，他預計合作商戶在每區需拓展300至400間，生意才會走入軌道。

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記者：曾曉汶

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