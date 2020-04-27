【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，自開播以來在網上一直受到熱烈討論，上周六（25日）播出的第10集更成為韓國歷史上收費台收視最高的電視劇，也成不少港人的「抗疫煲劇」之選。劇中的女主角為了收集證據提出離婚，事實上，新冠肺炎疫情蔓延下，全球不少國家要求民眾留在家中避免外出，令夫婦更容易產生摩擦，最近多國離婚數字也急增。

最先推出「封城」及限制外出措施的中國離婚率激增，據內地傳媒報導，中國多個地區三月份的離婚率激增。其中四川達州市通川區民政局婚姻登記處的職員透露，他們從2月24日恢復辦理婚姻登記，至3月13日上午，已辦理了134對結婚登記，同時有101對離婚登記。而陝西西安的婚姻登記處2日恢復上班後，離婚的預約更是天天爆滿。

至於一直以來離婚率高企的日本，疫情下令離婚率創新高。很多家庭主婦坦言丈夫整日在家令她們壓力很大，甚至看清對方的本性，其中「コロナ離婚」（暫譯：肺炎離婚）一字眼更成Twitter上的熱門搜尋，更成日本的社會現象。有當地法律事務所表示近期接到的離婚諮詢量比往年增加至少兩成。

香港情況又怎樣﹖從事離婚咨詢顧問的史密夫事務所負責人Kenneth表示，疫情下暫時未見到香港的離婚數字有大轉變，他指：「疫情下法庭未有運作，未能反映實際離婚數字。」不過最近港人的離婚查詢中，來自經濟原因有明顯上升的趨勢。「本港每年的離婚數字約2萬宗，港人離婚原因不外乎婚外情、經濟問題及子女教養的三個因素，最近公司收到的離婚諮詢個案中，由於疫情令本港經濟轉差，因失業等經濟問題而引發的離婚諮詢，較以往增加20%。」



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