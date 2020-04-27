  • 26°C
香港時間 : 2020427日 (一) 18:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】WBF連鎖酒店捱不住破產 負債11.5億

環球經濟金融 18:02 2020/04/27

分享：

日本連鎖酒店集團WBF也難捱旅遊業寒冬，周一（27日）向大阪地區法院申請破產，總債務超過160億日圓（約11.5億港元）。

日本在新冠肺炎疫情持續下，宣布延長對香港等地的簽證限制至5月底，又將入境限制擴大至包括俄羅斯等14個國家。疫情嚴重打擊日本旅遊業，日本連鎖酒店集團WBF也難捱旅遊業寒冬，周一（27日）向大阪地區法院申請破產，總債務超過160億日圓（約11.5億港元）。

【日本疫情】五一黃金周威脅到 地方政府憂疫情倒灌

【新加坡疫情】確診逼近1.5萬宗 亞洲第3高

WBF集團主要經營酒店及度假村的住宿業務，旗下有27間酒店，分佈於北海道、關東、關西、九州、沖繩等全國各地。WBF積極拓展業務，截至2010年3月的該年度營業額曾高達47.8億日圓（約3.4億港元）。

但新冠疫情下，日本政府今年初實施的遊客入境限制及出行限制，自今年2月起，更有大量客戶取消訂單，酒店入住率隨即急跌，直接重挫WBF的業務。

歐洲5大聯賽復賽有期？德甲料下月初率先復賽

【新加坡疫情】確診逼近1.5萬宗 亞洲第3高

再加上WBF向銀行大量借貸以擴充業務，貸款利率較高，WBF在業務重挫下無法償還債務。

WBF曾與銀行商討放寬還款條件，但由於日本政府於4月7日宣布緊急狀態，WBF其後決定放棄維持業務並申請破產，總債務達160.72億日圓，成爲日本負債金額最大的酒店。

WBF的前身為Rasso酒店集團，早於2004年及2009年已分別在沖繩島和北海道開始經營，直至2016年更名為Hotel WBF。

除了WBF，日本連鎖膠囊旅館First Cabin上周亦宣布破產。據悉，連同WBF集團在内，日本目前最少有17家酒店或旅館在疫情下破產，債務合共有298億日圓（約21.4億港元）。

【美國疫情】特朗普否認有意撤換衛生部長 斥假新聞

【俄羅斯疫情】單日增6000例 俄羅斯確診超越中國

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

傳染病 疫情 酒店 簽證 日本 旅遊行業 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫情】世衛：武漢模式成仿傚對象 但各國學得唔湯唔水

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋
【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工
【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工
【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 確診死亡增幅同創新低
【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 確診死亡增幅同創新低
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
【新加坡疫情】日增近千宗確診 專家警告疫情未放緩
【新加坡疫情】日增近千宗確診 專家警告疫情未放緩