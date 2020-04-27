【日本疫情】WBF連鎖酒店捱不住破產 負債11.5億

▲ 日本連鎖酒店集團WBF也難捱旅遊業寒冬，周一（27日）向大阪地區法院申請破產，總債務超過160億日圓（約11.5億港元）。

日本在新冠肺炎疫情持續下，宣布延長對香港等地的簽證限制至5月底，又將入境限制擴大至包括俄羅斯等14個國家。疫情嚴重打擊日本旅遊業，日本連鎖酒店集團WBF也難捱旅遊業寒冬，周一（27日）向大阪地區法院申請破產，總債務超過160億日圓（約11.5億港元）。

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WBF集團主要經營酒店及度假村的住宿業務，旗下有27間酒店，分佈於北海道、關東、關西、九州、沖繩等全國各地。WBF積極拓展業務，截至2010年3月的該年度營業額曾高達47.8億日圓（約3.4億港元）。

但新冠疫情下，日本政府今年初實施的遊客入境限制及出行限制，自今年2月起，更有大量客戶取消訂單，酒店入住率隨即急跌，直接重挫WBF的業務。

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再加上WBF向銀行大量借貸以擴充業務，貸款利率較高，WBF在業務重挫下無法償還債務。

WBF曾與銀行商討放寬還款條件，但由於日本政府於4月7日宣布緊急狀態，WBF其後決定放棄維持業務並申請破產，總債務達160.72億日圓，成爲日本負債金額最大的酒店。

WBF的前身為Rasso酒店集團，早於2004年及2009年已分別在沖繩島和北海道開始經營，直至2016年更名為Hotel WBF。

除了WBF，日本連鎖膠囊旅館First Cabin上周亦宣布破產。據悉，連同WBF集團在内，日本目前最少有17家酒店或旅館在疫情下破產，債務合共有298億日圓（約21.4億港元）。

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