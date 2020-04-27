【業績】一文看清企業業績　粵海投資首季少賺逾17.6%（不斷更新）

▲ 一文看清企業首季業績及營運數據。

港股踏入首季業績期，部分公司開始公布今年首季業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月27日（周一）公布的企業營運數據/業績：

粵海投資

粵海投資 （00270） 公布，首季純利9.86億元，按年減少17.6%；收入為34.2億元，按年增加0.6%。

集團表示，收入的增加主要是期間有較佳表現的水資源業務及物業銷售業務。

季度業績

萬科企業

萬科企業 （02202） 公布，首季純利按年增長11.5%至12.5億元人民幣（下同），營業收入按年收窄1.2%至477.7億元。截至3月底止，淨負債率為34.3%。

集團表示，受疫情影響，首季新開工面積為708.8萬平方米，按年減少30.5%，佔全年開工計劃的24.3%；竣工面積為242.6萬平方米，按年增8.9%，佔全年竣工計劃的7.3%。

季度業績

中國電力

中國電力 （02380） 公布第一季售電量，售電量按年跌13.4%至1838萬兆瓦時，當中火力發電跌20.24%至1085萬兆瓦時，水力發電跌7.8%至576萬兆瓦時。另外，主要聯營或合營發電廠售電量為324萬兆瓦時，按年下降28.9%。

營運業績

福耀玻璃

福耀玻璃 （03606） 公布，首季純利按年跌24.1%至4.6億元人民幣（下同），收入按年減少15.5%至41.7億元，利潤按年減少14.8%至6.2億元。

季度業績

中石化油服

中石化油服 （01033） 公布，第一季錄得虧損近1.8億元人民幣（下同），去年同期盈利約1.9億元。營業收入為128.7億元，按年減少4.4%。

季度業績

東陽光藥

東陽光藥 （01558） 公布，公司首季收入按年增長5.57%至20.1億元人民幣（下同）；歸屬公司權益人的溢利及全面收益（不考慮可轉換債券影響）為8.7億元，按年增長9.29%。

季度業績

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