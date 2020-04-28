【港滙強方】金管局今晨再注資百億　6度注資今次最大額（第三版）

港滙再觸及7.75的強方兌換強方保證，金管局在美國收市後大手承接美元沽盤，再向市場注資106.72億港元，日內第二度向市場注資，全日共向市場注資129.97億港元。

資金持續流入本港，金管局在香港交易時段已注資23.25億港元，令本港銀行體系結餘於29日增加至846.7億港元。自4月21日以來，金管局已6度向市場承接港元買盤，合共接26.72億美元，共向市場注入207.08億港元。

金管局早前已因應本港疫情，而宣布分4次減發外滙基金票據，分別為今年4月21日、4月28日、5月5日及5月12日舉行，金管局每次將減少發行50億元91日期票據累計，總計可向香港銀行體系總結餘注入200億元流動性。首次減發已於4月21日外滙基金票據投標中執行。

不過，金管局亦保留彈性，指在實際執行上述減發計劃時，會注意市場情況及每次減發後的效果，並保留不全部執行四次減發的可能性。

星展：港滙兩星期後隨拆息回落

港元近期持續在強方兌換保證水平徘徊，星展香港經濟師謝家曦認為，港美息差仍有一段距離，吸引不少資金流入，加上臨近月尾，企業月結對資金有需要，兩項因素均支撐港元滙價。

他分析，外圍資金持續流入，加上金管局早前宣布的200億元外滙票據減發計劃，料未來約兩星期銀行體系結餘將增加至約900億元水平，屆時港息及港滙亦會回落。

此前銀行體系總結餘保持在較低水平，令港滙及拆息波動較大。謝家曦續指，在貸款需求方面，雖然內地持續放水，但內地貸款利率仍高於香港，故內地企業仍有意慾來港借貸，加上有部份企業因為經營需求向銀行貸款，皆支持港息高於美息。

法國外貿銀行：息差及避險因素推高港滙

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，近期港滙強勢主要由息差及避險需求帶動，而上市公司需要資金派息亦是其中一個推升港元的因素。他相信部份流入的資金有部份進入股市，但訊號未見十分明顯。

吳卓殷表示，在目前的風險偏好下，環球對美元需求強勁，但美元緊張的問題仍未完全解決，所以有資金轉而泊入與美元掛鈎的港元避險。如美元流動性持續緊張，將對港元滙價產生支持作用。

（第二版：新增星展及法國外貿銀行分析；第三版更新今晨接錢）

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