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【結算前瞻】5月期指實際炒平水 港股後市不太淡

金融經濟 18:21 2020/04/27

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4月期指明日結算前，受日央行加入美國聯儲局無限量寬（QE）救市行列，港股大升逾400點以近全日高位收市。即月及下月期指今日收市，均實際貼近現貨恒指水平，5月期指並非一如表現報價般較恒指大低水百點，反映期指大戶對5月後市部署並不太淡。

恒指今日大升448點，收報24280。4月期指明日結算前同步造好，收報24269，較現貨恒指輕微低水11點；5月期指雖大升464點，收報24180，表面仍較恒指大低水100點。

惟彭博數據顯示，計及藍籌除息及時間值等因素，5月期指的全理值應為24183，實際只較恒指低水3點。

若與4月期指比較，5月合約實際輕微高水約11點，大致反映今日結算前轉倉高峰期，好友轉倉沽4月期指、買5月期指的影響。以5月實際高水企11點計，好友轉倉態度仍相對審慎，投資者對sell in May的戒心並未放下。

撰文：劉德斌

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