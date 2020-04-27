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【油價暴跌】中石油︰又一次走到生存發展緊要關頭

金融經濟 17:35 2020/04/27

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中石油董事長戴厚良稱，要緊緊依靠科技創新管理創新，帶領公司穿越當前的「至暗時刻」。

國際油價低迷，紐約期油再挫近14%，報14.61美元。中石油 （00857） 日前召開專家座談會，董事長戴厚良早前表示，集團又一次走到了生存發展的緊要關頭，要緊緊依靠科技創新管理創新，帶領公司穿越當前的「至暗時刻」。

戴厚良指出，中石油作為國內最大的油氣生產供應企業，集團公司在保障國家能源安全、保油氣產業鏈穩定中肩負著重大責任。作為技術密集型企業，堅持事業發展科技先行、技術立企，把發展的基點牢固建立在科技進步和創新驅動上，以科技創新和管理創新支撐企業渡過難關。

【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？ 

他又表示，要以革命性舉措應對當前的低油價。採取革命性的措施降低成本，既是生存發展的需要，也是高質量發展的需要。國際油價的高低取決於市場，控制企業的成本取決於自身。低成本不是短期的應急之策，而是長期的戰略舉措。

雖然紐油再度插水，惟「三桶油」股價不跌反升，中石油收報2.73元，升1.5%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升1.3%。

相關文章︰【油價走勢】紐約期油再跌8%　3175午後跌幅擴大至半成

【原油期貨】油價驚魂未定　美英券商限制客戶建期油新倉　

 

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編輯︰侯景成

香港股票 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油 紐約期油
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