【油價暴跌】中石油︰又一次走到生存發展緊要關頭

▲ 中石油董事長戴厚良稱，要緊緊依靠科技創新管理創新，帶領公司穿越當前的「至暗時刻」。

國際油價低迷，紐約期油再挫近14%，報 14.61美元。中石油 （00857） 日前 召開專家座談會，董事長戴厚良早前表示，集團又一次走到了生存發展的緊要關頭，要緊緊依靠科技創新管理創新，帶領公司穿越當前的「至暗時刻」。

戴厚良指出，中石油 作為國內最大的油氣生產供應企業，集團公司在保障國家能源安全、保油氣產業鏈穩定中肩負著重大責任。 作為技術密集型企業，堅持事業發展科技先行、技術立企，把發展的基點牢固建立在科技進步和創新驅動上，以科技創新和管理創新支撐企業渡過難關。

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他又表示，要以革命性舉措應對當前的低油價。 採取革命性的措施降低成本，既是生存發展的需要，也是高質量發展的需要。 國際油價的高低取決於市場，控制企業的成本取決於自身。 低成本不是短期的應急之策，而是長期的戰略舉措。

雖然紐油再度插水，惟「三桶油」股價不跌反升，中石油收報2.73元，升1.5%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升1.3%。

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編輯︰侯景成