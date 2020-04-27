【英國疫情】約翰遜：已過高峰 惟無意放寬社交限制

早前確診新冠肺炎的英國首相約翰遜周一（27日）復工，康復後首次公開露面。他指出，英國疫情已過高峰，國民遵守防疫限制，完成了一個偉大的任務，成功保護醫療系統。不過，他警告，英國目前「處於最大風險」，不能冒第二爆發風險，暫未有放寬社交限制時間表。

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約翰遜（Boris Johnson）於唐寧街見記者和發表講話，指今次疫情是二戰以來，英國面對的最大挑戰。他提到，沒有放寬限制措施的捷徑，政府將討論有關放寬限制的做法，但不能確保即將實施該政策。他重申，如果目前放寬限制，以往的努力付諸流水，等同犧牲英國人。

約翰遜感謝國民遵守防疫限制，明白他們對社交限制的不耐煩，但太快放寬限制會招致疫情反彈。他為自己離開崗位道歉，感謝外相藍韜文（Dominic Raab）暫代首相職務。

約翰遜解釋，目前風險最大，因為國民眼見英國「看似成功」，很容易鬆懈。他呼籲，國民繼續遵守社交限制，不然會引爆第二沒疫情和「經濟災難」。

英國天空新聞周日（26日）拍攝到，約翰遜低調從後門進入唐寧街，相信已復工。藍韜文日前亦透露，約翰遜早已復工，接見多名高官討論疫情。

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