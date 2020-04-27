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歐洲5大聯賽復賽有期？德甲料下周率先開波

環球社會熱點 17:27 2020/04/27

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歐洲5大聯賽復賽有期？德甲料下月初率先復賽

全球多地疫情開始放緩，外界開注多項體育賽事何時復賽，歐洲5大足球聯賽更是焦點。德國足球聯賽行政總裁塞法特（Christian Seifert）早前指，德甲已準備好下周六（5月9日）復賽，正等待政府許可。英超、意甲、法甲、西甲則料5月底至6月中復賽。

以下為綜合外媒報道，歐洲5大聯賽可能復賽日期：

  • 英超：6月6日至8日

英國傳媒報道指，英超賽會正推動在6月6日至8日重啟賽事。為了防止疫情蔓延，英超賽會作多項建議，包括每場比賽換人名額增至5個，建議有待國際足協批准。

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  • 西甲：5月29日、6月6日或6月28日

西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）指，重啟西甲聯賽有3個日期選擇，分別是5月29日、6月6日或6月28日。

惟西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）周日表示，頂級聯賽不太可能在夏季之前復賽。

英國《衛報》報道指，西甲已通知各球會暫時擱置球員測試，因訓練的恢復時間會被推遲。

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  • 德甲：最早5月9日

德甲行政總裁塞法特上周四指：

「若5月9日復賽，我們已準備好，若遲些復賽，我們也準備好。對於我們而言，決定復賽日子是政府決定，而不在我們。」

《圖片報》亦指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

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  • 意甲：5月27日至6月2日

意甲球會5月18日起可恢復團體操練，被指是為復賽鋪路。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）指，下一步是讓體育賽事是閉門作賽形式復賽，但未有提供日期。

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意大利下月4日逐步解封 意甲或有望復賽

有意大利傳媒估計，意甲或在5月27日至6月2日復賽，並在8月初完成賽季。

  • 法甲：6月17日

法國職業足球聯賽賽會（LFP）早前發表聲明指，希望在6月17日復賽。

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