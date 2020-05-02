【歐洲足球聯賽】德甲復賽恐受阻 其他聯賽重開一覽

▲ 歐洲5大聯賽復賽有期？英體育大臣促英超盡快開波

全球多地疫情開始放緩，外界開注多項體育賽事何時復賽，歐洲5大足球聯賽是焦點。法甲方面，法國職業足球聯賽賽會正式宣布，法甲及法乙提前結束，同時將法甲冠軍頒給榜首的巴黎聖日耳門。

英超方面，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）指，自己已與英超賽會聯絡，表達希望早日英超復賽的意願。英超20支球會會在當地時間周五舉行視像會議，討論英超後續安排。不過，利物浦市長明言反對復賽。

德國足球聯賽行政總裁塞法特（Christian Seifert）早前指，德甲已準備好下周六（5月9日）復賽，意甲、西甲則料5月底至6月中復賽。

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以下為綜合外媒報道，歐洲主要聯賽可能復賽日期：

英超：6月8日

英國傳媒報道指，英超賽會正推動在6月8日重啟賽事，並希望在5月18日各球會可以開始集體訓練。

杜永敦表示：

「我曾經自己與英超賽會方面談及，希望盡早復賽的想法，而支持整個英格蘭球壇。不過，我們必須在公共衛生指引許可下復賽。」

阿仙奴、白禮頓、韋斯咸已在周一開放訓練基地，讓球員可以個別訓練。

不過，利物浦市長安德森（Joe Anderson）明言反對復賽，認為應腰斬賽季，稍後時間再頒獎予利物浦。

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西甲：5月29日、6月6日或6月28日

西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）指，重啟西甲聯賽有3個日期選擇，分別是5月29日、6月6日或6月28日。

惟西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）周日表示，頂級聯賽不太可能在夏季之前復賽。

英國《衛報》報道指，西甲已通知各球會暫時擱置球員測試，因訓練的恢復時間會被推遲。

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德甲：最早5月9日

德甲行政總裁塞法特早前指：

「若5月9日復賽，我們已準備好，若遲些復賽，我們也準備好。對於我們而言，決定復賽日子是政府決定，而不在我們。」

《圖片報》亦指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

不過，球會科隆周五（1日）宣布，3名員工確診感染新冠肺炎，據報有2人是球員。德甲恐怕不能5月9日重開。

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意甲：5月27日至6月2日

意甲球會5月18日起可恢復團體操練，被指是為復賽鋪路。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）指，下一步是讓體育賽事是閉門作賽形式復賽，但未有提供日期。

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意大利下月4日逐步解封 意甲或有望復賽

有意大利傳媒估計，意甲或在5月27日至6月2日復賽，並在8月初完成賽季。

法甲：腰斬

法國政府早前決定，禁止舉行大型體育活動直至9月，等同宣布法甲的「死訊」。法國職業足球聯賽賽會宣布，榜首的巴黎聖日耳門以27戰得68分，領先12分封王；與亞軍的馬賽出戰下屆歐聯分組賽，季軍的雷恩要踢歐聯外圍賽。今季打入歐聯十六強的里昂稱，不排除採取法律行動。

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