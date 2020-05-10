【歐洲足球】德乙特雷斯登2人確診 全隊隔離2周 將錯過首3輪復賽

全球疫情開始放緩，外界開注多項體育賽事何時復賽，尤其是深受港人喜愛的歐洲5大足球聯賽。德甲及德乙宣布周六（5月16日）復賽後，周末卻傳出德乙榜尾球隊特雷斯登（Dynamo Dresden）有2名球員確診，需要全隊隔離，將要缺席頭3輪復賽，亦令各界質疑，德甲及德乙應否再次延期。此前德國球隊復操後，已有13名德甲及德乙球員確診的個案。

英超方面，英超20支球會前周舉行視像會議後，全部球隊表明願意完成球季。惟白禮頓（Brighton）周末證實，該隊有第3名球員確診，將會隔離14日。

另外，屈福特成為第3支反對於中立場閉門比賽的英超球隊。該會主席撰文指，閉門作賽合情合理，卻沒有理由褫奪球會於自己主場作賽的權利。

西甲球隊巴塞隆拿上周五起開始復操，另一隊西甲球隊雷加利斯主帥亦透露，西甲在6月20日復賽，惟西甲賽會拒絕確認此消息。

法甲方面，法國職業足球聯賽賽會正式宣布，法甲及法乙提前結束，同時將法甲冠軍頒給榜首的巴黎聖日耳門。

至於同受關注的歐聯及歐霸，相信要待各大聯賽為餘下賽季定下復賽計劃後，才有望進一步規劃賽程。歐洲足協曾經表示，希望8月初重啟兩大歐洲賽事，繼而8月26日舉行歐霸決賽，8月29日再踢歐聯決賽。

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以下為綜合外媒報道，歐洲主要聯賽可能復賽或已確認復賽的日期：

德甲：5月16日（已確認）

熱愛足球的德國總理默克爾（Angela Merkel），上周三（5月6日）與16位州長開會討論後，批准新一輪解封行動，包括恢復德甲及德乙在內的體育賽事，但須閉門作賽。

德國足總周四（5月7日）宣布，德甲及德乙周六（5月16日）雙雙復賽，希望6月30日前能夠完成餘下的8輪聯賽。

周六的重點戲碼，為多蒙特對史浩克04的打吡大戰，而德甲榜首的拜仁慕尼黑，周日將會作客柏林聯。

《圖片報》早前指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

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英超：6月12日（未確認）

英國傳媒最新報道，英超賽會正推動6月12日重啟賽事，並希望5月18日各間球會可以開始集體訓練。英冠、英甲及英乙因賽程較多，可能早一周重啟賽事。

阿仙奴、白禮頓、韋斯咸周一已開放訓練基地，讓球員可以個別訓練。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）早前指，自己已與英超賽會聯絡，表達希望早日英超復賽的意願。

「我曾經自己與英超賽會方面談及，希望盡早復賽的想法，而支持整個英格蘭球壇。不過，我們必須在公共衛生指引許可下復賽。」

惟利物浦市長安德森（Joe Anderson）明言反對復賽，認為應腰斬賽季，稍後時間再頒獎予利物浦。

《每日電訊報》報道，英超賽會上周五的會議上，提出於10多個中立球員完成餘下90多場聯賽的計劃。

不過，6支榜下游球隊諾域治、白禮頓、般尼茅夫、韋斯咸、阿士東維拉及屈福特，反對於中立場舉行餘下賽事，主因閉門作賽已令球會蒙受重大門票收入損失，而沒有主場之利，更大大削弱球隊成功護級的機會，一旦降班將令球隊人財兩失。

多名執委成員對復賽仍然有所保留，也有認為不同球會的球迷來自不同地方，難保他們長途拔涉前往球賽上演的中立場，質疑這個方案的成效。

英國廣播公司（BBC）亦指，各支球隊的軍醫對復賽計劃感到憂慮，包括現時沒有相關醫療準則、軍醫及球員也沒有合適的保險，促請英超賽會訂立最好的守則，保障所有職球員。

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西甲：6月20日（未確認）

西甲球隊雷加利斯（Leganes）主帥艾傑利（Javier Aguirre）透露，西甲會在6月20日復賽，並會在7月26日完成球季。

艾傑利又指，西甲會進行11回合賽事，分別在每周六、周日、周三、周四進行。

不過，西甲賽會則拒絕確認，西甲會否在6月20日復賽，又指

西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）較早前表示，重啟西甲聯賽有3個日期選擇，分別是5月29日、6月6日或6月28日。

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意甲：6月2日（未確認）

意甲球會5月18日起可恢復團體操練，被指是為復賽鋪路。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）指，下一步是讓體育賽事是閉門作賽形式復賽，但未有提供日期。

意大利傳媒最新估計，意甲最快6月2日復賽，並在8月初完成賽季。

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法甲：腰斬（已確認）

法國政府早前決定，禁止舉行大型體育活動直至9月，等同宣布法甲的「死訊」。

法國職業足球聯賽賽會隨後宣布，榜首的巴黎聖日耳門以27戰得68分，領先12分封王；與亞軍的馬賽出戰下屆歐聯分組賽，季軍的雷恩要踢歐聯外圍賽。今季打入歐聯16強的里昂稱，不排除採取法律行動。

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