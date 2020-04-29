【樓市專欄】樓價回升攞脫負資產困境

4月20日（周一），美國的5月份原油期貨（WTI）價格突然跌破零，以-37.63美元結算，持有5月份原油期貨的參與者會變成負資產（見72頁財經詞彙），不但輸完了所有的錢，還倒欠一身債，甚至連內地中國銀行（03988）推出供散戶投機的「原油寶」也同樣以-37.63美元結算，大量散戶輸光了所投入的金錢之餘，還倒欠中國銀行一身債。



一提起負資產，就馬上有人提起買樓變負資產之事，當然，這兩者有很大的分別。負資產有很多種意義，買樓變負資產是因為負債高於樓價而導致，是槓桿的結構問題，而這一次5月份原油期貨，則是真正的負價格，就算完全沒有槓桿的原油期貨參與者，也得面對負資產的厄運。內地中國銀行「原油寶」的參與者，大量散戶今日面對的就是這個困境，這的確是意想不到的超大黑天鵝。

因槓桿而變成負資產的事在期貨市場是經常發生的事，期貨市場只要求參與者繳交一筆保證金，就可以參與買空賣空的交易，一旦看錯邊，虧損幅度大於保證金，就變成負資產，1987年全球大股災，香港就有大量恒指期貨好倉持有者面對巨大的負資產困境，負資產無力還錢，贏錢的人也就收不到錢，整個期貨交易就崩潰了，最終當年的港英政府拿出一筆錢為輸錢變負資產的人還錢，讓贏錢者得到賭贏的錢，然後再慢慢地向幾個大的參與者追回部分的欠債，以維持期貨交易所能繼續經營，之後類似的例子也非常多，2003年中原城市指數跌至31點時，香港也滿街的負資產者。



幸好，一般上住宅的按揭，如果每個月定期償還分期付款，銀行不會追收債款，或減低貸款額，因此，2003年的許多負資產者，最終都安然地度過難關困境，樓價回升之後，甚麼事也沒了，困境解除之餘，今日回頭一看，還有錢賺，許多人當年面對負資產的壓力，今日已還清所有的貸款，無債一身輕。

不過，不是所有的房地產貸款都能輕易地度過負資產困境，有人以有限公司名義買物業，以物業為抵押向銀行尋求透支，而沒有個人擔保，遇上物業貶值這樣的情況，銀行肯定會收緊透支額，這種情況最通常出現於商業物業。今日，許多零售商埋怨業主不減租金，卻不知道業主也面對巨大的困境，銀行貸款給業主的金額，往往以該物業的租金為計算基礎，物業租金一減，銀行的透支金額馬上會跟隨下降，業主去甚麼地方拿錢來補回銀行收緊貸款的金額要求？疫情之下，人人自保，人人也只知道自己的困境。

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本文節錄於653期《iMoney Wealth》置業安居。

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