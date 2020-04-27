【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物

▲ 適逢4月30日至5月3日有4連假，現一文看清本港零售優惠。（資料圖片）

疫情下為刺激消費，全港不少商場和品牌都推出購物優惠。適逢4月30日至5月3日有4連假，本報記者現列舉一系列優惠，方便大家假日輕鬆購物。

【商場篇】

時代廣場

即日起至5月15日逢星期一、三、五，多個連卡佛及人氣服飾品牌、化妝護膚品牌有買一送一或低至半價優惠，包括Estee Lauder、Givenchy、Lancôme、Shiseido、CLINIQUE、IPSA、MAC等。

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荷里活廣場

4月23日起一連12個星期，推出「$1起‧購物‧大激賞」活動，每星期1款1元禮遇，包括Pacific Coffee Tall Size飲品、余仁生冰糖燕窩(2.5oz)等。廣場更推出「100%消費回贈」及「買$300‧送$200」的消費回贈獎賞。

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東港城、Mikiki及將軍澳中心

3大商場聯手推出「食‧買打孖賞」優惠，由4月30日至5月31日期間，The Point by SHKP會員，在單一商場的零售商戶及食肆消費滿600元或以上，即有機會獲回贈高達50%的禮券。

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北角匯

即日起至5月31日，推出The Point會員「櫻の賞」 ，包括以電子貨幣即日單一消費200元送200元指定食肆現金券，100%回贈率。此外，憑指定積分，可於北角匯全新禮品智能換領站自助領取多款食品及禮品。

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【百貨公司篇】

一田

一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，而eShop於4月29日至5月10日率先開賣。23萬件貨品2折起，當中超市首次引入急凍及冷凍食品；美妝品牌套裝加推近200款，低至23折發售。

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SOGO

SOGO 35周年賞分3階段舉行，門市及網店優惠同步。即日起至5月14日，SOGO尖沙咀店推出多款折扣貨品，食品、小家電、手袋及服飾亦有減價。SOGO Rewards會員累積購物滿淨值2,500元，可享買一送一優惠。

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【疫市營銷】SOGO 35周年賞分3階段舉行 門市及網店優惠同步

永安百貨

即日起至5月5日，永安推出超級購物日網店貨品預購，精選產品低至3折，買滿800元(淨值)即可享免費送貨服務，買滿1,500元(淨值及以單一發票計算)更即送50元永安現金優惠券1張。

優惠詳情：https://www.facebook.com/wingonhk/photos/pcb.3143758642321045/3143752495654993/?type=3&theater

千色Citistore

即日起至至5月10日，千色30周年慶大特賣，30件貨品以每件超值價30元發售。凡購物淨值每滿500元，即可以低至2折換購Cherry防蟎抗菌床品1件。

優惠詳情： https://www.citistore.com.hk/hotpromotion/?fbclid=IwAR3I8duOpaKkEFLU1su0fohSCd3SNpD6A3hNyO_hA6X-v_ppe-FFco8mvtc

AEON

即日起至5月10日，特許銷售商於指定AEON分店提供母親節主題花束優惠，同場還有養生食品和內衣優惠。

優惠詳情：https://www.facebook.com/aeon.hk/photos/pcb.3180748181937379/3180711995274331/?type=3&theater

【服裝篇】

Crocs

即日起至5月3日，精選產品買一送一，包括人氣鱷魚鞋。

優惠詳情：https://www.crocs.com.hk/buy-1-get-1-free.html?p=22

The Overlander

即日起至5月4日，推出「OUTDOOR LIFE WEEK」特價週，服裝、外套、鞋、袋均有優惠，指定產品更低至6折。

優惠詳情：http://www.overlander.com.hk/Special_Event/OutdoorLifeWeek_Apr2020/index.html?fbclid=IwAR38pg4W0vaPECV0k_NsvkZlvPhDbGglBPA4szoYhRHSrnFLHDdG4SJQTLk

Giordano

網店買滿400元輸入LESS50即減50元；買滿600元輸入LESS100即減100元。凡購買任何產品加59元，可換購價值290元的家居服套裝。

優惠詳情： https://www.giordano.com/hk/

Marks and Spencer

現於門市或網上商店，購買精選男女裝T恤、Polo恤及短褲，即享第2件半價優惠。

優惠詳情： https://www.facebook.com/MarksandSpencerHongKong/photos/pcb.3143266222392881/3143396555713181/?type=3&theater

Triumph

即日起至5月3日進行全線專門店及專櫃大減價，優惠期間店內精選產品買一送一。

優惠詳情：https://www.facebook.com/triumphHK/videos/228742655102515/?brand_redir=131355387074422

【化妝品篇】

莎莎

即日起至5月10日，凡於莎莎購買任何產品，即可以溫馨價199元換購周大福925純銀鑲珍珠吊墜連頸鍊，或925純銀「幸運包包吊咀」連銀頸鍊（建議價698元） 。

優惠詳情： https://www.facebook.com/sasahongkong/photos/pcb.10159917803089012/10159917800049012/?type=3&theater

雅施化粧品中心

即日起至5月7日，舉辦「雅施x 靚太」開倉感謝祭，各大名牌香水、化粧品、護膚品低至2折。

優惠詳情：https://www.facebook.com/aster.cosmetic/photos/pcb.3165658433467985/3165649613468867/?type=3&theater

【珠寶篇】

景福珠寶

珠寶單次消費滿5,000元，可獲贈無線充電紫外光消毒盒，為手機消毒，客戶亦可獲贈開門小神器，與客戶同心抗疫。

優惠詳情：https://www.facebook.com/KingFookJewellery/photos/a.406459269476559/2865866450202483/?type=3&theater

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